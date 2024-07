Dovbyk, spunta la chiamata di Friedkin: Ghisolfi non ha altra scelta

Dovbyk alla Roma, scende in campo anche Friedkin: Ghisolfi non ha altra scelta. Gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere ore frenetiche in casa Roma, alla luce della grande attesa che avvolge uno degli scenari maggiormente discussi di questa parentesi di calciomercato, non solo nell’etere capitolino. Ci riferiamo, chiaramente, allo scenario Dovbyk, in grado di attirare elevatissime attenzioni in casa giallorossa nella stessa parentesi in cui, con non meno veemenza, si seguivano e attendevano evoluzioni sulla questione Soulé, da poco ufficialmente chiosata.

L’arrivo dell’esterno argentino ha generato entusiasmo in una capitale che da tempo si aspettava un colpo di tale portata, al quale potrebbe ben presto seguire quello del centravanti ucraino. Protagonista di una stagione a dir poco nobile in Liga, dove ha chiosato il campionato con 24 reti, il bomber del Girona apporterebbe muscoli e centimetri in un reparto che ha definitivamente perso Romelu Lukaku.

Missione Dovbyk, arriva la chiamata di Friedkin: Ghisolfi deve chiudere

La cronistoria del suo possibile approdo, come noto, inizia già la scorsa settimana, quando la Roma inizia a distinguersi per un interesse parallelo a quello dell’Atletico Madrid, la cui veemenza di volontà nel regalarlo a Simeone pareva poter rendere questo scenario una mera illusione di mezza estate.

Le distanze venutesi a creare tra il giocatore e le proposte dei Colchoneros, unitamente alla forte volontà della Roma di regalarlo a De Rossi, ne hanno ben presto cambiato le volontà, portandolo a dare priorità a quella pista giallorossa che, ad oggi, resta l’unica da lui concretamente tenuta in considerazione. L’accordo con Ghisolfi è da tempo stato trovato, con il DS giallorosso arrivato in Spagna nel corso di queste ore, durante le quali ha anche incontrato di persona il calciatore e il suo entourage.

Resta da limare la distanza, seppur esigua, con il Girona, che continua a chiedere 35 milioni di euro più bonus, a scapito dei 30 milioni più bonus proposti dalla Roma. Nella giornata di martedì 30 luglio, anche il Presidente Dan Friedkin sarebbe sceso in campo, chiamando di persona Ghisolfi ed evidenziando la propria volontà di vedere il direttore sportivo tornare dalla missione spagnola con l’accordo definitivo con il Girona, regalando finalmente a De Rossi quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti di quest’estate.