Europa League, rivoluzione UFFICIALE: comunicazione appena arrivata

Europa League, la rivoluzione è ufficiale: ecco la comunicazione appena arrivata dalla Uefa. Tutto quello che c’è da sapere

Le nuove Coppe Europee avranno più partite. Sia le squadre che saranno impegnate in Champions League (le italiane sono 5) sia quelle in Europa League. E quindi anche la Roma di Daniele De Rossi.

Il sorteggio, così come si legge sul sito ufficiale della Uefa dei gironi, andrà in scena alla fine del mese di agosto e precisamente a Montecarlo tra il 29 e il 30. C’è sempre stata un po’ di curiosità, dal momento in cui è stata resa ufficiale la formula della nuova competizione, cercare di capire come verrà svolto appunto il sorteggio. E con una lunga spiegazione la Uefa lo ha appena reso noto.

Europa League, ecco come si svolgerà il sorteggio

“Il nuovo formato richiede un nuovo concetto di estrazione. Infatti, se il vecchio concetto di sorteggio per la fase a gironi dovesse essere applicato al nuovo formato della fase di campionato, sarebbero necessarie quasi 1000 palline, con almeno 36 ciotole sul palco, risultando in un sorteggio lungo”. Detto questo, si entra nel dettaglio.

“Tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un software automatizzato estrarrà casualmente otto avversari nelle quattro fasce, che verranno rivelati sullo schermo nella sala di estrazione e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio inizierà con l’urna 1, assegnando otto avversari a tutte e nove le squadre, una dopo l’altra, e continuerà con le altre urne in ordine decrescente fino a quando a tutte le squadre non saranno stati assegnati i loro otto avversari. Il software garantirà la totale casualità nell’ambito delle condizioni del sorteggio stabilite dal regolamento (ad esempio, la protezione del paese e non più di due avversari dello stesso paese), garantendo al contempo che il sorteggio possa essere completato per tutte le squadre senza che si verifichi in nessun momento una situazione di stallo”. Insomma, tutto chiaro.