Prestito con obbligo di riscatto: Inter-Juve, l’accordo scrive la parola fine

Calciomercato Inter e Juventus, la partita sta per chiudersi definitivamente: la formula imprime l’accelerata finale alla trattativa

Dopo aver impresso l’accelerata decisiva alla prima parte della sessione estiva di calciomercato, la Juventus sta monitorando a fari spenti diverse situazioni. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è infatti quello di puntellare l’organico a disposizione di Thiago Motta con innesti funzionali all’idea tattica dell’ex allenatore del Bologna, ma con un occhio anche al bilancio.

Incamerati soldi importanti dalle cessioni di Huijsen e Soulé, la ‘Vecchia Signora’ sta provando a stringere i tempi per Todibo e parallelamente sta continuando a lavorare anche per un nuovo esterno offensivo. Nonostante la presa di posizione del Borussia Dortmund per Adeyemi, la Juventus ha infatti individuato nel jolly tedesco un profilo intrigante da inserire nel proprio scacchiere. In attesa di sviluppi sul fronte Koopmeiners, per il quale l’Atalanta non si smuove dalla richiesta iniziale di 60 milioni di euro, Giuntoli sfrutterà verosimilmente le ultime settimane della sessione estiva di calciomercato per dare la caccia anche ad almeno un terzino. Per rinforzare le ‘corsie’ basse la Juve non ha intenzione di avallare operazioni molto impattanti. Ragion per cui si proverà a sfruttare eventuali soluzioni last minute con la formula del prestito, aprendo al massimo ad un diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cancelo ha scelto il Barcellona

A tal proposito sorprende fino ad un certo che tra i profili accostati alla Juventus nelle scorse ore ci sia stato anche Joao Cancelo. In rotta di collisione con il Manchester City, il terzino portoghese è stato immediatamente rimesso sul mercato alla ricerca di una nuova collocazione dopo l’esperienza in prestito al Barcellona. Ecco perché Jorge Mendes ha provato a proporlo, tra le altre, anche a Inter e Juventus, non scaldando particolarmente né i nerazzurri né i bianconeri.

Il club che invece si appresta a definire l’operazione con i Citizens è invece nuovamente il Barcellona. Secondo quanto evidenziato da sport.es, infatti, i blaugrana sono in procinto di chiudere l’operazione imbastendola con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Benché il club inglese fino a questo momento non si sia ancora smosso da una valutazione di 20-25 milioni di euro, la sensazione è che la fumata bianca sia ormai dietro l’angolo per la volontà del calciatore di ritornare a vestire la maglia blaugrana.