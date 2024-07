Visite mediche saltate: l’ex Roma firma a zero

In attesa delle novità sulla trattativa per Dovbyk, per i tifosi della Roma è arrivata una notizia che riguarda un ex giocatore giallorosso.

La Roma, di fatto, è la squadra più attiva in questi ultimi giorni in sessione di calciomercato. Florent Ghisolfi, dopo aver preso Enzo Le Fée dal Rennes per 23 milioni di euro, ha chiuso anche l’arrivo di Matias Soulé dalla Juventus.

L’argentino, infatti, è stato preso dal club bianconero per 30 milioni di euro ed ha subito fatto sognare tutti i tifosi della Roma, vedi l’accoglienza di Fiumicino di domenica sera. Dopo questi arrivi, Florent Ghisolfi è al lavoro per cercare di regalare a Daniele De Rossi una prima punta centrale.

Il club capitolino, infatti, sta cercando di prendere Artem Dovbyk dal Girona che, però, sta alzando un muro. Il club catalano, come riportato da ‘Filippo Biafora’, continua a chiedere 40 milioni di euro, tra cui 20 al momento della firma. Nel frattempo, in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’ultimo ‘Pichichi’ della Liga, un ex Roma ha appena firmato per una nuova squadra del campionato di Serie A.

Calciomercato Roma, Rui Patricio ha firmato con il Monza: ecco tutti i dettagli

Il giocatore in questione è Rui Patricio. Dopo l’esperienza in giallorosso, infatti, l’estremo difensore portoghese ha firmato con il Monza di Alessandro Nesta. Il club lombardo, dunque, ha virato sull’ex Roma dopo che è sfumato Keylor Navas. Le visite mediche di quest’ultimo, di fatto, sono incredibilmente saltate.

Per Rui Patricio, quindi, è pronta una nuova avventura nel campionato di Serie A. Il portiere portoghese è stato titolare nella gestione di José Mourinho, ma poi con l’arrivo di Daniele Rossi è stato sostituito da Svilar. Nonostante l’avvicendamento, l’ex portiere dello Sporting Lisbona è stato comunque elogiato dallo stesso tecnico giallorosso per il comportamento avuto negli ultimi mesi della scorsa stagione.