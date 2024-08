Addio Abraham: Tottenham decisivo per lo scambio clamoroso

Tammy Abraham sempre più lontano dalla Roma: la spinta decisiva alla cessione può arrivare dal Tottenham. Siamo davvero vicini alla chiusura

De Rossi e Ghisolfi non si fermano dopo Dovbik e sono alla ricerca di nuovi profili per completare la rosa. La cessione di Abraham può essere fondamentale per avere soldi e spazio per mettere a segno altri colpi. Intanto prende corpo un clamoroso scambio.

La Roma continua a lavorare in entrata e in uscita in questo frenetico mercato estivo. In questo primo mese Florent Ghisolfi ha messo a segno ben 6 colpi: Sangaré, Ryan, Le Fee, Dahl, Soulé e Dovbyk. Considerando il terzino scuola Levante un acquisto per la Primavera di Falsini, restano da coprire almeno altri 4-5 ruoli per poter consegnare a Daniele De Rossi una rosa completa.

I soldi investiti dai Friedkin al momento sono circa 100 milioni, frutto di un buon gruzzolo risparmiato dall’abbattimento dei costi della rosa rispetto alla passata stagione (sono andati via almeno 10 giocatori con ingaggi onerosi) e una cifra attorno ai 30 milioni immessa dalla proprietà. Per continuare a finanziare il mercato adesso c’è bisogno di alcune cessioni di prestigio. Nomi importanti, che pesano tanto a bilancio e non rientrano più nei piani tecnici dell’allenatore. Il primo nome è quello di Tammy Abraham, considerato il centravanti perfetto tre anni fa ma ormai caduto nel dimenticatoio.

Abraham più vicino al Milan “grazie” ad Emerson Royal: Calabria può finire alla Roma come contropartita

Il bomber inglese è finito da tempo nel mirino del Milan, che lo vorrebbe come perfetto vice Morata. Il problema è che i rossoneri non hanno i 20-25 milioni cash che la Roma vorrebbe per lasciar partire il suo #9. Si è ragionato spesso su alcune contropartite tecniche che da San Siro potevano sbarcare all’Olimpico, ma nessuna sembrava convincere a pieno De Rossi e i suoi. Eppure un giocatore che potrebbe coprire una lacuna importante a Trigoria c’è e ha anche le caratteristiche giuste sia da un punto di vista anagrafico che tecnico. Stiamo parlando del capitano del Milan, Davide Calabria, possibile esubero dalle parti di Milanello.

Secondo quanto ripotato da Sport Mediaset, Il Diavolo è sempre più vicino all’accordo per Emerson Royal, laterale destro del Tottenham, al momento impegnato nella tournée con gli Spurs in Corea. Si parla di un’offerta da 15 milioni di euro più 3 di bonus che potrebbe accontentare i londinesi e regalare a Fonseca un altro rinforzo. Con lo sbarco in Italia di un altro terzino, il Milan potrebbe decidere di liberarsi di Calabria, gradito a De Rossi e alla Roma. Chissà che questo non possa accelerare l’arrivo a San Siro anche di Abraham.