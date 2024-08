Calciomercato Roma, colpo in difesa: Ghisolfi non si ferma più

La tanto chiacchierata rivoluzione di Florent Ghisolfi sta finalmente prendendo forma ora dopo ora. Ecco l’ultima operazione giallorossa

Mentre in allenamento Matias Soulé inizia a sperimentare quel tanto agognato dialogo calcistico con Paulo Dybala e Artem Dovbyk si sta per sottoporre alle consuete visite mediche prima della firma, Florent Ghisolfi sembrerebbe non avere alcuna intenzione di rallentare in termini di affari in entrata, visto e considerata la plateale necessità di colmare alcune gravi lacune in termini di organico.

L’approdo del bomber ucraino (che in termini calcistici non può che ricordare il cigno di Sarajevo Edin Dzeko, con cui condivide la piacevole convivenza di stazza fisica e qualità palla piede) ha in parte ricaricato di muscoli e centimetri una campagna acquisti che, secondo molti, rischiava di concentrarsi esclusivamente sulla qualità, a discapito della qualità.

La verità è che Ghisolfi e De Rossi sembrerebbero condividere gran parte delle velleità tecnico-tattiche immaginate per la Roma del futuro e, la capacità di toccare il pallone, risulta un prerequisito indiscutibile per i nuovi innesti. In tal senso cresce l’interesse giallorosso nei confronti di un elemento che dovrebbe calmierare quella frangia di tifoseria che lamenta la poca attenzione alla fase difensiva.

Ghisolfi a colloquio con l’Almeria per chiudere l’operazione Pubill

Uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi giorni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è senza dubbio alcuno quello di Marc Pubill. Si tratta di un giovane terzino destro classe 2003, attualmente in forze all’Almeria, che andrebbe in netta contrapposizione con quanto compiuto sulla fascia opposta: se dall’altra parte del campo la Roma potrà contare su Angelino e Dahl – entrambi caratterizzati da leve corte e una particolare agilità -, sulla fascia destra è stato selezionato proprio il gigante spagnolo classe 2003.

Anche in questo caso (come per Dovbyk), tuttavia, i muscoli e i centimetri sembrerebbero non aver compromesso dinamismo e qualità palla al piede, il che assicurerebbe a DDR un terzino destro completo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la richiesta dell’Almeria non scende sotto i dieci milioni di euro e, proprio come avvenuto per l’affare Dovbyk, Ghisolfi ha in programma un incontro con i vertici spagnoli per definire i dettagli e sbloccare definitivamente la trattativa.