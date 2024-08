Dal futuro di Chiesa alla bomba Vlahovic. I due attaccanti bianconeri rappresentano, in misura diversa, i maggiori problemi per Cristiano Giuntoli.

Stiamo per entrare nell’ultimo, e decisivo, mese del calciomercato. La Juventus ha ancora tanto da chiedere alla ‘Fiera dei Sogni’ estiva. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, ha avuto un anno per ponderare la ‘rivoluzione’ ed ora la vuole mettere in atto. Fino alla fine, come recita il motto bianconero.

La lavagna posta all’interno della Continassa presenta già diverse operazioni alla voci ‘entrate’, così come quella corrispondente delle ‘uscite’. Fino alla chiusura della doppia operazione in uscita, Soulé e Huijsen, la Juventus ha praticamente operato un mercato ‘a zero euro’ dal momento che le entrate hanno pareggiato le uscite. I denari incassati dalla cessione dei due giovani gioielli permetterà di tentare di chiudere altre operazioni. I maggiori pensieri che inquietano, al momento, Cristiano Giuntoli riguardano, però, due giocatori della Juventus. Sono i due attaccanti della formazione bianconera. Inoltre sono i due più grandi investimenti della Juventus degli ultimi anni. Entrambi potrebbero, a breve, rappresentare problemi di difficile soluzione per la società bianconera. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, quale futuro per i due ex viola?

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Chiesa: doppio annuncio sul loro futuro

Il giornalista del Corriere dello Sport, Giorgio Marota, ai microfoni di Juvelive.it, ha affrontato il tema mercato in casa Juventus focalizzando la propria attenzione esattamente sui due attaccanti bianconeri. Le sue parole non faranno dormire sonni più tranquilli a Cristiano Giuntoli.

Federico Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2025 e non rinnovando con la Juventus potrebbe lasciare la società bianconera alla scadenza, con la Juventus che lo andrebbe così a perdere a parametro zero. E con lo spettro Inter all’orizzonte. L’opinione di Giorgio Marota: “Chiesa-Inter: non mi risulta. Il discorso è molto complicato. Il problema Chiesa nasce più da un’esigenza economica che tecnica. Credo fino ad un certo punto all’integralismo di Motta. Vero è che un allenatore che ha Chiesa, il modo di farlo giocare lo trova. Chiesa non può essere un problema tecnico ma economico vista la politica volta all’abbassamento del monte ingaggi“.

Decisamente più complessa, secondo il giornalista del Corriere dello Sport, la situazione riguardante Dusan Vlahovic. Le sue parole: “Il problema Vlahovic è forse ancora più concreto rispetto a quello di Chiesa. Quest’anno l’attaccante serbo arriverà a costare circa 24 milioni di euro lordi, parliamo di cifre folli. Il nodo Vlahovic è ancora più stringente perché una vera e propria alternativa a buon prezzo non esiste. Stiamo parlando di un attaccante giovane, fortissimo. Ma penso che la Juventus stia veramente facendo una riflessione seria su Vlahovic, immaginando che non dovesse arrivare un accordo immediato per il rinnovo, bisognerebbe mettersi al lavoro per provare a cederlo“. Per Cristiano Giuntoli si prospetta un agosto ‘bollentissimo’.