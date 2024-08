Nuovo affare dopo Dovbyk: la Roma non perde tempo

Oltre all’arrivo in Italia di Artem Dovbyk, in casa Roma potrebbe registrarsi un nuovo addio nelle prossime ore.

Dopo aver perso l’amichevole contro i francesi del Tolosa, la Roma di Daniele De Rossi è pronta per scendere in campo contro i greci dell’Olympiacos. Tuttavia, in casa romanista sotto la luce dei riflettori c’è soprattutto il calciomercato.

La Roma, infatti, è sicuramente la squadra più attiva in sede di calciomercato in questi ultimi giorni. Dopo aver preso Enzo Le Fée dal Rennes e Matias Soulé dalla Juventus, Florent Ghisolfi ha chiuso anche l’arrivo della prima punta, ovvero Artem Dovbyk. L’ucraino è stato preso dal Girona per la cifra record di 38 milioni di euro.

Proprio nella giornata di oggi, di fatto, l’ultimo ‘Pichichi’ della Liga ha iniziato la sua nuova avventura. Dovbyk è atterrato in mattinata, esattamente circa alle 12.00, all’aeroporto di Fiumicino, dove è stato accolto da tantissimi tifosi giallorossi. Ma, in attesa che inizi a lavorare con il calciatore ucraino, Daniele De Rossi starebbe per salutare un giocatore.

Calciomercato Roma, il Frosinone su Darboe: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, i dirigenti del Frosinone vogliono regalare a mister Vivarini un nuovo centrocampista ed il nome più in orbita al team ciociaro è Darboe della Roma.

Il Frosinone continua il proprio forcing del centrocampista gambiano, il quale si trasferirebbe in Ciociaria in prestito. Darboe ha giocato l’anno scorso in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo, il quale vorrebbe anche in questa stagione a sua disposizione Darboe. Il club doriano, invece, vorrebbe prendere il giocatore a titolo definitivo. Nei prossimi giorni, di fatto, ci saranno sicuramente aggiornamenti sul futuro del calciatore.