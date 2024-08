Retromarcia Roma, ecco il numero di maglia di Dovbyk

Dopo il ‘caso’ scaturito dalla foto pubblicata dall’agente di Dovbyk, è arrivata la scelta definitiva in merito al numero di maglia dell’attaccante ucraino

Con un vero e proprio blitz la Roma è riuscita a chiudere positivamente la trattativa con il Girona con la quale è stato definito l’acquisto a titolo definitivo di Artem Dovbyk. Arrivato nella Capitale in tarda mattinata, l’attaccante ucraino si è sottoposto alle visite mediche di rito, preludio all’ufficialità che arriverà molto presumibilmente nella giornata di domani.

Ma riavvolgiamo il nastro. Dopo che la Roma e il Girona avevano raggiunto l’accordo per il passaggio di Dovbyk in giallorosso, l’agente dell’attaccante ha pubblicato una storia su Instagram in cui campeggiava la maglia del suo assistito, con tanto di numero 9. Ricordiamo che nelle scorse stagioni il ‘proprietario’ della 9 è stato Tammy Abraham, il cui futuro è comunque ancora tutto da scrivere. Anche per questo lo scatto diffuso dall’entourage di Dovbyk ha calamitato molta attenzione mediatica. Da qui il passo indietro.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, infatti, l’attaccante ucraino indosserà la maglia numero 11. Decisione che sarà resa ufficiale nella giornata di domani, quando il club giallorosso annuncerà ufficialmente l’acquisto di Dovbyk. Caso chiuso, almeno per il momento.