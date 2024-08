Rinnovo Dybala e addio clausola: firma scontata

Calciomercato Roma, la clausola rescissoria di Paulo Dybala è scaduta ed ora la strada verso il rinnovo contrattuale è tutta in discesa per la Joya. La firma appare scontata.

La clausola rescissoria di Paulo Dybala è scaduta nelle scorse ore. Il vincolo che avrebbe permesso all’attaccante argentino di lasciare la Roma, valido solo 13 milioni per l’estero, non è più attivo a partire dalla giornata di oggi. Oltre all’immancabile corteggiamento dell’Arabia Saudita, per l’ex Juve ci sono stati anche sondaggi dalla Premier League. Ma l’attaccante giallorosso ed il suo entourage hanno chiuso qualsiasi porta agli assalti esteri, confermando la voglia di continuare a guidare la Roma di Daniele De Rossi, a maggior ragione dopo l’arrivo del connazionale ed amico Matias Soulè. Ora, con la clausola rescissoria scaduta, si aprono importanti spiragli per arrivare al rinnovo contrattuale della Roma per il classe ’93.

Si allarga la colonia argentina della Roma con l’ingaggio di Matias Soulé dalla Juventus. Proprio il connazionale Paulo Dybala, al pari di Leandro Paredes, è stato un fattore della trattativa che ha visto l’attaccante argentino sbarcare a Trigoria nei giorni scorsi. L’x Frosinone è stato accolto in pompa magna dalla Joya, che ha celebrato il nuovo colpo Albiceleste della squadra giallorossa con diversi scatti sui social network. A partire dalla giornata di oggi è scaduta l’ingombrante clausola rescissoria presente sul contratto del numero 21 giallorosso, ed ora si aprono le porte per il prolungamento contrattuale con la Roma.

Calciomercato Roma, scaduta la clausola di Dybala: le ultime sul rinnovo

Il punto d’incontro trovato da tempo tra la Roma e Paulo Dybala è stato quello di respingere qualsiasi assalto esterno da parte del suo entourage. Sebbene Arabia Saudita e Premier League abbiano bussato alla porta dell’attaccante argentino, la sua permanenza in giallorosso non è mai stata in discussione, come svela l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’.

Dalle sirene d’addio estere al rinnovo di contratto con la Roma la strada potrebbe essere più breve del previsto. Detto che nel contratto della Joya è presente un opzione per il rinnovo automatico, secondo il quotidiano sportivo Paulo Dybala potrebbe firmare il rinnovo contrattuale con i giallorossi spalmandosi l’alto ingaggio attualmente percepito ( 7.5 mln più 2 di bonus).