Sì al super scambio, botto Juventus: scelta la ‘spalla’ di Vlahovic

Con molti nodi ancora da sciogliere, la Juventus si tuffa nel mese di agosto continuando a ricoprire un ruolo importante in sede di calciomercato

Chi si aspettava una Juve arrembante sia nel lato acquisti che dal punto di vista delle cessioni almeno nel mese di luglio è stato smentito. Dopo una prima parte di sessione estiva importante, infatti, i bianconeri stanno denotando non poche difficoltà a cedere quelle pedine dalle quali ottenere il tesoretto necessario a finanziare la campagna acquisti.

E così, pur avendo messo nel mirino Teun Koopmeiners ormai da diversi mesi, fino a questo momento la ‘Vecchia Signora’ non ha affondato il colpo per far saltare il banco con l’Atalanta. Contestualmente, Cristiano Giuntoli sta riscontrando non poche difficoltà a delineare una strategia chiara per l’acquisto di un nuovo esterno dopo la partenza di Matias Soulé. Il Borussia Dortmund non intende fare sconti per Adeyemi; il Porto è da sempre bottega cara e fino a questo momento non ha aperto a formule di pagamento poco impattanti a bilancio per Galeno. L’eventuale trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez è ancora tutta da costruire. Il tutto senza trascurare l’evolvere della situazione relativa a Federico Chiesa. Dopo aver rifiutato prima la proposta di ‘rinnovo ponte’ messa sul piatto dalla Juve e poi la corte della Roma, il figlio d’arte sta prendendo tempo per sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, la presa di posizione: “Scambio Chiesa-Raspadori? Ci può stare”

Vista la scadenza contrattuale fissata nel 2025, però, la Juventus vuole evitare il rischio di perdere il calciatore a parametro zero il prossimo anno. In assenza di rinnovo, è verosimile credere che Giuntoli proverà ad articolare una trattativa per la cessione di Chiesa, fermo restando la non centralità dell’ex esterno della Fiorentina nel progetto tattico di Thiago Motta. Sondato da diversi club esteri, Chiesa potrebbe rappresentare un’occasione importante per il Napoli.

A tal proposito negli ultimi giorni sembra aver ripreso quota l’ipotesi di uno scambio tra Raspadori e Chiesa. Proprio di questo ha parlato l’agente Oscar Damiani, intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’ in onda su Kiss Kiss Napoli. Di seguito l’intervento di Damiani: “Scambio Chiesa-Raspadori? Ci può stare. Può rappresentare una buona soluzione per entrambi. Raspadori può giocare al fianco di Vlahovic, non deve giocare lontano dalla porta”.