Colpaccio a zero, Roma accerchiata: così salta tutto

Colpaccio a zero, Roma accerchiata. La società giallorossa ha fin qui speso più di tutte. Ora valuta anche parametri zero. Occorre, però, fare in fretta.

Tu chiamale se vuoi…occasioni. Sono quelle che il calciomercato apparecchia nell’arco dell’intera sua durata, ma che nel mese di agosto, nelle ultime settimane utili per intavolare trattative, e magari tentare di chiuderle, diventano particolarmente vantaggiose.

Poi vi sono le opportunità che sono sempre lì, quasi sullo sfondo. Tenute a debita distanza e da cogliere nel caso di assoluta necessità. Sono i prospetti che hanno appena visto il loro contratto andare in scadenza e cercano un nuova ed adeguata collocazione. Non vi è fretta di scegliere, il tempo non manca ed occorre vagliare tutte le offerte in attesa di trovare quella più soddisfacente, e non soltanto dal punto di vista economico. Ogni estate, di questi, tempi vi è una lunga lista di giocatori liberi da ogni vincolo e pronti ad essere acquistati a ‘parametro zero’, l’affare più amato ed inseguito da ogni società. La lista estiva 2024 degli svincolati presenta un profilo DOC. La sua storia è legata al Barcellona, ma anche le più grandi storie d’amore hanno una fine…

Sergi Roberto e la Roma: anche il West Ham in corsa

Classe 1992, Sergi Roberto è dallo scorso 1° luglio un giocatore ‘libero’. E su un tale profilo, di tale duttilità ed esperienza diversi top club hanno preso le informazioni di rito.

Riguardo il possibile futuro professionale del difensore-centrocampista spagnolo si è interrogato, e ha dato un responso preciso, footballinsider247.com. Da oltre Manica, infatti, giunge notizia che il West Ham è interessato all’acquisizione a zero dell’ex blaugrana. Un profilo ambito dal tecnico Julen Lopetegui, che lo vorrebbe vedere sbarcare al più presto presso il London Stadium. Viene così a cadere la possibilità che lo spagnolo approdi nella capitale, sponda Roma. La società giallorossa ha effettuato in passato soltanto un sondaggio esplorativo, ma nulla più.

E così dopo oltre 500 partite con la maglia del Barcellona, 2 Champions League, 7 Liga, 6 Coppe di Spagna, 5 Supercoppe di Spagna, e 1 Coppa del Mondo per club, Sergi Roberto potrebbe sbarcare in Inghilterra. Un sincero ‘in bocca al lupo‘, anche da parte della Roma.