Contratto quinquennale e niente Roma, ha già firmato

Calciomercato Roma, addio segnato e contratto quinquennale già firmato. I giallorossi sono già un ricordo.

Le ultime settimane di calciomercato hanno permesso di assistere ad una vera e propria impennata di trattative ed eventi, anche alla luce della maturata consapevolezza di dover accelerare tempistiche e trattative per consegnare quanto prima nelle mani di De Rossi una squadra funzionale e che ne rispettasse aneliti e volontà.

Gli ultimi giorni, da questo punto di vista, sono stati non poco importanti o ricchi di eventi, con l’evoluzione delle varie tappe che hanno portato alla firma di Dovbyk, autentica ciliegina sulla torta ad una parentesi di mercato che ha permesso di registrare anche l’approdo di Soulé e, dunque, un’autentica mini rivoluzione nella zona offensiva, limata con le qualità di Soulé e i centimetri del centravanti ucraino, che dovrà ovviare all’assenza di Lukaku, ancorato ora come ora al Chelsea e non ancora in grado di disambiguare il proprio futuro.

Summerville ha firmato con il West Ham, la Roma è solo un ricordo

Più in generale, questo calciomercato ha permesso di registrare una certa attenzione da parte degli addetti ai lavori nei confronti delle diverse possibilità sul fronte offensivo, con una rosa di nomi che, prima degli stessi Soulé e Dovbyk, aveva permesso di registrare una pluralità di profili nel corpo dei giocatori accostati alla Roma.

Il tormentone iniziale, ovviamente, era stato rappresentato da Federico Chiesa, prima che le attenzioni giallorosse iniziassero a convergere nei confronti del su citato Matias. Le difficoltà sottese all’approdo del numero 7 della Juventus, così come la non semplice trattativa con la Juventus per arrivare all’ex Frosinone, avevano portato la Roma, però, a tenere in considerazione anche altri elementi. Tra questi, si segnala e ricorda anche Crysencio Summerville, esterno del Leeds United ormai approdato al West Ham United.

Finito concretamente nella lista di nomi considerati dalla Roma, il talentuoso laterale d’attacco è prossimo alla nuova esperienza in Premier League: come riporta Fabrizio Romano, Summerville ha già firmato un quinquennale, con opzione di prolungamento.