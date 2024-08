Il bomber semina il caos, dirigenti furiosi: la Roma prende nota

Dopo la presa di posizione dell’entourage del calciatore, la risposta nel quartier generale del club non è passata inosservata. L’ipotesi cessione, però, non è scontata

Ufficializzato l’arrivo di Artem Dovbyk, la Roma sta continuando a monitorare diverse piste per puntellare il proprio organico. La sensazione è che nelle prossime settimane Ghisolfi proverà a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno.

Sebbene la priorità in questo momento sia attribuita all’acquisto del terzino destro che nelle idee di De Rossi andrà a prendere il posto di Rick Karsdorp, gli altri reparti sono sempre sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato capitolina. A cominciare dall’attacco che, dopo l’acquisto dell’ex bomber del Girona, potrebbe essere ulteriormente stravolto. Sotto questo punto di vista molto dipenderà dall’evolvere della situazione legata a Tammy Abraham, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere. Sebbene il Milan abbia mostrato molto interesse per l’ex attaccante del Chelsea, fino a questo momento i rossoneri non si sono neanche lontanamente avvicinati al prezzo fissato dalla Roma per la cessione del suo centravanti: 25 milioni di euro. Ad ogni modo, nel caso in cui si ponessero le condizioni giuste per l’addio del numero 9 della Roma, si potrebbe concretizzare un nuovo effetto domino.

Calciomercato Roma, intrigo Moukoko: così cambia tutto

Vanno inserite proprio in questo frangente l’anticipazione di asromalive.it in merito ai sondaggi effettuati dalla Roma per Youssoufa Moukoko. Nonostante al momento il profilo dell’attaccante del Borussia Dortmund non sia considerato una priorità dalle parti di Trigoria, le caratteristiche del poliedrico attaccante tedesco intrigano e non poco dalle parti di Trigoria.

Le parole dell’agente del calciatore, che di fatto ha annunciato la rottura tra l’attaccante e il Borussia Dortmund, hanno spalancato le porte all’ipotesi di una cessione immediata. Ad ogni modo il mosaico resta ancora tutto da comporre e i colpi di scena non vanno esclusi. Secondo quanto evidenziato da Ruhr Nachrichten, ad esempio, la presa di posizione dell’agente dell’attaccante, che ha di fatto dichiarato conclusa l’esperienza del suo assistito al Nizza, avrebbero fatto stizzire e non poco la dirigenza del Borussia Dortmund. Se si considera quest’aspetto, dunque, la separazione sembrerebbe inevitabile. In realtà il rebus è ancora tutto da sciogliere dal momento che Moukoko sta continuando ad allenarsi molto bene, apparendo sereno e disteso con i compagni. A riferirlo è SPORT1, che spiega come al momento non siano ancora arrivate offerte concrete sulla scrivania del club gallonerà. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, risulteranno assolutamente decisive.