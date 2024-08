Polveriera Juventus, Chiesa è fuori: ufficialità in arrivo

Tra campo e mercato in casa Juventus è sempre il futuro di Federico Chiesa a tenere banco. Arriva la nuova presa di posizione

Sempre Federico Chiesa, ancora Federico Chiesa, immancabilmente Chiesa. Ad accendere le ore di vigilia antecedenti al fischio d’inizio della seconda amichevole pre-stagionale è ancora una volta il futuro del figlio d’arte per la Juventus.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che il figlio d’arte è uno degli uomini mercato della ‘Vecchia Signora’. Il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 si sta rivelando un vero e proprio spartiacque per le scelte di Cristiano Giuntoli. Dopo aver espresso non poche perplessità sulla possibile permanenza di Chiesa alla Juventus, Thiago Motta tra poche lancerà un segnale forte, fortissimo. Una presa di posizione che, in sinergia con le ultime voci di radiomercato, spingono l’ex esterno della Fiorentina sempre più lontano dal pianeta bianconero.

Tra campo e mercato, niente Juventus-Brest per Chiesa: la decisione di Thiago Motta

A fare il punto della situazione sullo scenario che è in procinto di delinearsi è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo quanto evidenziato dalla rosea, infatti, salvo clamorosi colpi di scena Chiesa non prenderà parte all’amichevole in programma contro il Brest. Un’esclusione, quella che dovrebbe materializzarsi ufficialmente nel corso delle prossime ore, che sa di addio.

Il jolly offensivo italiano sarà dunque costretto a guardare dal salotto di casa i suoi compagni. Una presa di posizione che, unitamente agli ultimi spifferi di calciomercato, rendono il futuro di Chiesa in un certo senso ancora più chiaro. Sebbene l’esterno offensivo italiano – a differenza degli altri esuberi in rosa – stia svolgendo la preparazione con il resto del gruppo, la Juventus ha voluto lanciare un altro input. Senza se e senza ma. Con le sirene dalla Premier che sono ritornate a prendere quota, le porte della Serie A che non possono essere chiuse a priori, il primo verdetto su Chiesa è già stato emesso. Il gioiello azzurro è ormai fuori dalla Juventus. Non sembrano esserci più spiragli per ricucire lo strappo.