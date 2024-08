Calciomercato Roma, indizio ufficiale e addio: derby da 15 milioni

Calciomercato Roma, l’indizio è ufficiale: il giocatore non è stato impiegato dal tecnico nonostante la sconfitta. I giallorossi ci sono

L’indizio è ufficiale. Quindi qualcosa sotto c’è. Ovvio che sarebbe un colpo importante, ma è altrettanto difficile per la Roma, che ci ha messo gli occhi addosso, riuscire ad andare a dama. Di certo Ghisolfi, qualora capitasse l’occasione, non se la farebbe sfuggire.

Daniele De Rossi dopo la sfida contro l’Olyampiakos di Rieti ha creato l’identikit dell’innesto di mercato. Alla Roma serve un esterno offensivo e nonostante si vociferi anche di un ritorno di fiamma per Chiesa (che per ora è smentito) si valutano anche altri profili. Rimane vivo, quindi, l’interesse per Fernadez–Pardo, giovane belga per il quale c’è la fila. Dopo una stagione straordinaria, secondo tuttomercatoweb.it, il prezzo del suo cartellino è schizzato fino a 15 milioni di euro. E c’è la fila.

Calciomercato Roma, Fernandez-Pardo in uscita

Fernandez-Pardo interessa a Roma, Lazio e Milan. E ora su di lui ci sarebbe anche il Southampton in Premier League. Delle trattative, è evidente, ce ne sono, soprattutto per quell’indizio ufficiale del quale vi abbiamo parlato prima.

Nella seconda giornata di campionato che il Gent ha giocato contro il Dender, perdendo anche, l’esterno offensivo che potrebbe anche essere schierato come trequartista, è rimasto a guardare i compagni. Nemmeno in campo nei minuti finali quando la sua squadra stava perdendo. Quindi probabilmente non è stato rischiato per evitare infortuni e quindi bloccare la possibile uscita. In ogni caso, come detto prima, servono 15 milioni di euro per prenderlo. Il Gent ha rispedito al mittente un’offerta di 12 milioni e non accetta, a quanto pare, nessuna contropartita.