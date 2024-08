Sgommata Ghisolfi: la Roma spinge per Chiesa

Sgommata Ghisolfi. Il direttore sportivo della Roma non si tira indietro. Nella corsa a Federico Chiesa la società giallorossa è ben presente.

All’inizio erano solo voci incontrollate. Ora sembra che qualcosa in più inizi a muoversi. La suggestione Federico Chiesa si sta trasformando in qualcosa di ben più concreto. E non conta più nemmeno il fatto che la Roma abbia investito denari pesanti su un giocatore di grande prospettiva come Matias Soulé, proveniente anche lui dalla Juventus.

Una Roma che intende diventare ancora più grande deve unire giovani talenti di sicuro avvenire a profili ancora giovani ma di comprovata forza ed esperienza. In un nome: Federico Chiesa. Questa volta non sono voci di corridoio a parlare dell’eventualità che l’esterno della Juventus arrivi nella capitale. Se si muovono anche gli esperti di mercato, coloro che di notizie ‘vere’ si nutrono, qualcosa di vero c’è.

Arriva la conferma. La Roma c’è

E’ la trattativa che potrebbe infiammare il mercato di agosto. Non si sa chi la porterà avanti con la Juventus, certo è che Federico Chiesa potrebbe rappresentare la prossima, breve, telenovela calcistica.

Un esperto di mercato come Gianluca Di Marzio ha da poco postato una notizia che recita: “Calciomercato – Chiesa, resta aperta la trattativa con la Roma: il giocatore sta valutando tutte le opportunità“. E ribadiamo come la Roma rappresenti un’opportunità quanto mai concreta. I giallorossi dovranno sfidare corazzate italiane, come l’Inter e, probabilmente anche scontrarsi con club europei ‘blasonati’. La Roma di questa estate 2024, però, con i suoi investimenti per acquisire giocatori di indubbio prestigio, sta dimostrando all’Europa intera quanta voglia abbia di crescere e di competere. A tutti i livelli. E se ci sarà da battagliare per un campione come Federico Chiesa, il ds giallorosso Florent Ghisolfi sarà in prima linea. E non è detto che sia già in vantaggio rispetto alla ‘nobile’ concorrenza.