Terremoto Chiesa, scelta clamorosa della Juventus

Dentro la Juventus sta esplodendo il caso Chiesa: dopo l’ufficialità che il giocatore è sul mercato, arriva una decisione potente di Thiago Motta

Ormai la Juventus ha deciso di mettere ufficialmente sul mercato Chiesa. Non che ci fossero dubbi su questo, ma la mancata convocazione per l’amichevole contro il Brest prima, e le parole di Motta alla fine dello stesso match, hanno messo fine a tutte quelle che potevano essere le speculazioni sulla cosa. Il numero 7 della Juventus, o per meglio dire l’ex, è sul mercato.

Di offerte ufficiali al momento non ne sono arrivate. Si è parlato di Premier League (con Chelsea e Tottenham ad osservare la situazione) e in Italia soprattutto dell’Inter nell’ultimo periodo, che qualche problema davanti lo potrebbe avere. Un mese fa, invece, c’è stata la Roma, destinazione non gradita al giocatore che, secondo quanto raccontato da Momblano su Juventibus, ha fermato l’arrivo di Sancho. Lo stesso giornalista, parlando direttamente al canale Twitch, ha svelato un’altra situazione che si potrebbe verificare dentro il centro sportivo della Juventus nel corso delle prossime ore.

Chiesa fatto fuori, la decisione di Motta

”Vi anticipo che radio Continassa – ha detto Momblano – in maniera al momento del tutto ufficiosa, mi suggerisce il fatto che Chiesa dovrebbe essere escluso dai lavori del gruppo squadra e andare, come gli altri, ad allenarsi a parte“. Insomma, un Chiesa praticamente fuori rosa che deve fare solamente una cosa per giocare: portare un’offerta (potrebbero bastare dai 15 ai 18 milioni di euro per la stretta di mano) per lasciare il club che lo ha strappato alla Fiorentina.

Pugno durissimo del tecnico – in sintonia evidentemente con la società – per mettere pressione al giocatore. Una Juve che adesso, è evidente, ha fretta di chiudere la questione per andare a prendere Galeno del Porto, che in questo momento è il nome più caldo. Per lui, secondo A Bola, i bianconeri potrebbero inserire Djalò che a quanto pare i lusitani potrebbero anche accettare contro contropartita tecnica.