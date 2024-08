Calciomercato Roma, i nerazzurri mettono la freccia

La Roma deve ancora completare il suo mercato con qualche colpo di vitale importanza ma adesso c’è una nuova concorrente per un pupillo di De Rossi

A quanto sembra più passano le settimane e più potrebbe essere difficile arrivare a quel paio di profili tanto graditi al tecnico di Ostia. In queste ore si registra in particolare su uno un sorpasso a tinte nerazzurre.

La Roma sta pensando di chiudere almeno un paio di cessioni importanti prima di potersi concentrare su qualche altra operazione in entrata. Sulla lista di De Rossi urge sempre trovare un terzino destro oltre al centrocampista di gamba e questo Ghisolfi lo sa bene. A dire il vero i profili attenzionati sono sempre gli stessi e con un giusto budget a disposizione il ds francese tornerà alla carica.

La corsia di destra, soprattutto, necessita di un nuovo padrone, qualcuno in grado di impadronirsene per i prossimi anni risolvendo una lacuna che va avanti ormai da tanto, troppo tempo. Non è un mistero come il preferito di DDR resti Raoul Bellanova, terzino del Torino e della Nazionale Italiana. Il ragazzo classe 2000 è cresciuto nel Milan prima di iniziare a girovagare in prestito. In Italia ha vestito anche la maglia dell’Atalanta e si è concesso un’esperienza all’estero con la maglia del Bordeaux. Alla fine, dopo essere stato acquistato dall’Inter e aver vissuto una bella stagione al Cagliari, su di lui è piombato il Torino di Urbano Cairo.

Roma e Atalanta si sfidano per Bellanova: il Torino per ora resiste alle offerte

In questa finestra di mercato, come riportato anche dall’edizione odierna de La Stampa, diversi club hanno bussato alla porta del Toro, per chiedere il cartellino di Bellanova. Oltre alla Roma, da sempre in prima fila per il ragazzo, c’è da segnare anche un ritorno di fiamma dell’Atalanta, club in cui ha già giocato. Gasperini ha deciso di non riscattare Holm e sul fronte destro avrebbe bisogno di un innesto importante.

A frenare ogni trattativa fino ad ora sono le richieste elevatissime dei Granata, che non scendono sotto una valutazione di 25 milioni di euro. Ghisolfi sta provando a capire se sarà possibile inserire qualche contropartita tecnica, vedi Zalewski, ma per ora le risposte non sembrano essere affermative. Vedremo chi la spunterà in un ipotetico testa a testa tra Roma e Atalanta per il 24enne di Rho e se alla fine qualcuno riuscirà a strappalo a Cairo.