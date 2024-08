Chiesa e Dani Olmo insieme: addio Juve e Serie A stravolta

Chiesa e Dani Olmo sono due obiettivi credibili insieme: la Juventus spera di piazzare il suo esterno il prima possibile per monetizzare

Giuntoli è alla ricerca di una soluzione ideale per dar via Federico Chiesa, ormai definito a tutti gli effetti un esubero della rosa di Thiago Motta. Per la definizione dell’affare ormai è davvero questione di ore.

La situazione di Chiesa in casa Juventus appare ormai piuttosto chiara, con Thiago Motta che lo ha escluso dal gruppo dei titolari e non convocato per l’amichevole giocata a Pescara contro il Brest. Il calciatore della Nazionale non rientra più nei piani della Vecchia Signora e ormai l’unica soluzione presa in considerazione a Torino è la cessione. L’idea di poter arrivare a scadenza nel giugno 2025 non viene presa in esame dal club e quindi anche l’Inter, che aveva puntato forte su questa scelta, viene tagliata fuori. La Juve ha provato a imbastire uno scambio con Frattesi, ma Beppe Marotta non ne vuole sapere.

Ora da qui ai prossimi giorni bisognerà trovare obbligatoriamente un club in grado di versare i 15 milioni richiesti dai bianconeri per il cartellino. Il grosso problema per le pretendenti di Chiesa è rappresentato però dall’alto ingaggio. L’ex Fiorentina vuole circa 6 milioni di euro netti a stagione e questo sta tagliando fuori diverse realtà. L’Atalanta può far fatica ad arrivare a certe cifre, così come il Napoli o la Roma.

Giuntoli sta guardando quindi anche all’estero e sembra che qualcosa si sia mosso in Spagna, più precisamente a Barcellona

Il Barcellona pensa al doppio colpo: Federico Chiesa più Dani Olmo

La Juventus potrebbe trovare nel Barcellona il partner ideale per la cessione di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sport.es, autorevole fonte iberica, l’esterno della Nazionale è stato proposto anche alla squadra di Flick. Il preferito del ds Deco per quel ruolo è senza dubbio Nico Williams, reduce da un Europeo a dir poco sensazionale. Il problema è che l’Athletic Bilbao non intende abbassare le pretese a tre cifre e questo sta complicando maledettamente la trattativa.

Chiesa può rappresentare un’opzione low-cost, con caratteristiche e ruolo simili, anche se con qualità diversa. I soldi risparmiati sull’esterno andrebbero poi ad essere investiti dal Barça su Dani Olmo, il vero colpo della loro estate. Il centrocampista del Lipsia dovrebbe essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti, donando a Flick molte soluzioni dalla trequarti in su. Un’accoppiata con l’attaccante bianconero potrebbe diventare realtà nel giro di poche settimane.