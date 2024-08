Scambio Roma-Milan per Abraham: fuori uno

Scambio Roma-Milan per Abraham. Giallorossi e rossoneri sono in trattativa per portare l’attaccante inglese a Milano. Non sarà però facile.

Le ultime febbrili trattative prima che il gong del 30 agosto suoni decretando la fine del mercato. Gli ultimi tasselli da inserire, le ultime operazioni che si spera di chiudere in tempo. La Roma non ha ancora terminato il suo già importante mercato. Attende, però, anche qualche cessione per alleggerire un organico un po’ troppo numeroso dopo le prestigiose nuove entrate.

Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, scruta il mercato attendendo anche delle offerte per i giocatori che non rientrano più nel nuovo progetto tecnico stilato da Daniele De Rossi. Da Bryan Cristante fino a Tammy Abraham sono ancora diversi i giocatori in uscita. Dalle cessioni la Roma si attende denaro fresco per poter poi ultimare il suo piano in entrata. Tammy Abraham è un profilo che da tempo sembra sul punto di lasciare la Roma. L’attaccante inglese è seguito da diverse società, ma ancora alcuna trattativa è andata a buon fine. C’è il Milan di Paulo Fonseca che ambirebbe a metterlo al fianco di Alvaro Morata. Anche qui, però, sembra difficile trovare la quadra. La Roma non intende fare sconti. Per il suo attaccante chiede circa 30 milioni di euro.

Scambio Roma-Milan. Ma non con Okafor

Una quadra difficile da trovare. Per Il Milan l’esborso economico è importante e la trattativa si potrebbe risolvere con una contropartita tecnica da girare alla Roma.

Daniele Longo, a tal proposito, ci fa sapere, sul suo profilo X, come: “Okafor non è sul mercato: piace alla Roma ma il Milan non è aperto ad inserirlo nell’eventuale operazione Abraham“. Pertanto sembra una trattativa, quella tra la Roma ed il Milan per Tammy Abraham, difficile da portare a termine. La Roma ha la necessità di vendere così come il Milan ha urgenza di rafforzare il suo pacchetto avanzato. Più si avvicina il termine ultimo del mercato e più è facile immaginare che la Roma ed il Milan si avvicinino, magari trovando la ‘canonica’ via di mezzo. Sempre attuale quando si tratta di mercato.