UFFICIALE Chiesa: tifosi impazziti, comunicazione inaspettata

Federico Chiesa è al centro di diversi intrighi di mercato e l’ultima comunicazione è stata piuttosto sorprendente e inaspettata: i tifosi sono impazziti

La Roma continua a sperare di poter arrivare all’esterno d’attacco bianconero, con Ghisolfi che non ha mai smesso di parlare con il suo agente Ramadani. Adesso però potrebbe cambiare tutto con questa presa di posizione.

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa il prossimo anno? In molti si stanno facendo questa domanda e al momento non è arrivata una risposta precisa all’interrogativo. Circa un mesetto fa la Roma sembrava essere in vantaggio in questa corsa, avendo trovato un’intesa di massima con la Juventus. Il problema erano i desiderata del calciatore che avrebbe preferito giocare la Champions League e aspettare un progetto più ambizioso. Con il passare delle settimane, però, alla sua porta non si sono avvicinati quei club che tanto si augurava e al 7 di agosto ancora è tutto fermo.

Thiago Motta, d’accordo con il direttore Giuntoli, lo ha messo ai margini del progetto sportivo, tanto da non convocarlo nemmeno per le amichevoli. Si allena regolarmente ma sa di non avere più spazio e ad un solo anno dalla scadenza il suo destino è segnato. Per ritagliarsi maggiore spazio avrebbe bisogno di qualcuno che punti su di lui, proprio come vorrebbe fare De Rossi, ma anche come nelle idee dell’Inter.

Federico Chiesa stupisce tutti su Instagram, il post da discutere: amore verso la Juventus?

Il problema è che Beppe Marotta vorrebbe Chiesa a parametro zero tra un anno, costringendolo quindi a “buttare” una stagione nell’attesa. Per un discorso di rivalità storica, anche la Juve tutto vorrebbe tranne che questo tipo di soluzione e perciò ha abbassato drasticamente le proprie richieste per il cartellino (circa 15 milioni). In uno scenario del genere risulta alquanto strano il post che lo stesso Chiesa ha condiviso su Instagram pochi minuti fa.

L’ex giocatore della Fiorentina ha semplicemente accostato un pallino bianco ad uno nero, per formare i colori sociali del suo club di appartenenza. Un segno di affetto che molti tifosi della Vecchia Signora hanno accettato. Altri l’hanno usato come pretesto per attaccarlo e invitarlo ad andarsene (ma non all’Inter). Fatto sta che questo messaggio fa capire bene come tutto questo livore da parte del ragazzo nei confronti del club non ci sia, anzi. Vedremo se sarà il preludio ad un altro colpo di scena o se semplicemente si tratta di una sorta di congedo sentimentale.