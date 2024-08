Boomerang Chiesa, enigma (ir)risolto: ‘scelto’ un nuovo campionato

Boomerang Chiesa. Non passa ora che non vi siano aggiornamenti, veri o presunti, riguardanti, il numero sette della Juventus.

Una volta la frase: “La sai l’ultima?” riguardava esclusivamente il variegato e colorato mondo delle barzellette. In queste ultime giornate la frase “La sai l’ultima?” si potrebbe cucire addosso alla vicenda di mercato riguardante Federico Chiesa.

Dal momento in cui il tecnico Thiago Motta lo ha messo letteralmente alla porta, il futuro del numero sette della Juventus è diventato ‘l’argomento del giorno’. Le ipotesi possibili, ma anche quelle decisamente poco praticabili, passano al vaglio di tecnici, addetti ai lavori, tifosi della Juventus e non. Ognuno lancia il suo pronostico, la sua previsione, il suo auspicio. Quale il futuro di Federico Chiesa? Nessuno può rispondere, perché nessuno lo sa eppure tutti danno una risposta. Anche il giornalista Mediaset, Gianni Balzarini, si è pronunciato riguardo la situazione dell’esterno bianconero. Senza alcuna certezza.

Il boomerang Federico Chiesa torna sempre alla Juve

Fin da quando è iniziata a circolare la voce di Thiago Motta alla Juventus, quasi in contemporanea si è accodata quella che riguardava Federico Chiesa e la presunta incompatibilità tra i due.

Sembrava una classica fake news. Il tempo poi ha dato ragione a chi ha lanciato lo scoop. Motta non gradisce Chiesa. Sul suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha fatto ‘semplicemente’ il punto della situazione riguardante il numero sette della Juventus. Questo il suo pensiero a tal proposito con la messa in evidenza della reale questione: “Il problema che non si è ancora presentato nessuno. Si torna a parlare di Roma. Si torna a parlare di Napoli, io considero sempre l’estero come la meta migliore per questo giocatore. Però in effetti non si parla, cioè non c’è stata un’offerta ufficiale arrivata alla Juventus per Federico Chiesa“.

Pertanto nessuna offerta concreta e lo spettro terribile, per la Juventus, che Federico Chiesa decida di rimanere alla Juventus fino alla naturale scadenza del contratto per decidere poi, in tutta calma, dove accasarsi a parametro zero.