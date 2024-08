Offerta choc per Dybala: addio Roma da 60 milioni

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Paulo Dybala e offerta clamorosa recapitata all’attaccante giallorosso. Pronto un investimento da oltre 60 milioni di euro.

La data del 31 luglio ha segnato uno spartiacque importante sul calciomercato della Roma intorno al futuro di Paulo Dybala. Nove giorni fa è infatti scaduta la clausola rescissoria presente nel contratto dell’attaccante argentino ma nonostante questo aspetto spunta uno scenario che potrebbe allontanare l’ex Juve da Trigoria a sorpresa. La colonia di calciatori argentini si è allargata in casa Roma con l’arrivo di Matias Soulè, per il quale lo stesso Dybala è stato un fattore, insieme al connazionale Leandro Paredes. Il trio Albiceleste ha da subito mostrato grande intesa fuori dal campo, in attesa dell’esordio ufficiale della squadra giallorossa in campionato. Ma ora la Joya torna al centro delle voci di calciomercato in uscita, con una clamorosa offerta economica recapitata all’argentino ed al suo entourage

Domani la Roma affronterà in casa dell’Everton l’ultima amichevole estiva prima del debutto ufficiale in campionato. Nel primo test in terra britannica i giallorossi hanno superato per 4-0 il Barnsley, con le reti finali di Paulo Dybala e Matias Soulé. I due attaccanti argentini ed ex Juventus hanno dato da subito prova di una notevole intesa in campo. Il bagaglio tecnico dei due mancini stuzzica le fantasie dei tifosi giallorossi, che rischiano però di scontrarsi con le offerte recapitate alla Joya ed al suo staff nelle ultime ore.

Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita non molla Dybala: offerta clamorosa per la Joya

Doppio ritorno di fiamma in Arabia Saudita per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, l’Al-Ahli e l’Al-Ittihad sono tornati a tentare l’attaccante giallorossa con una clamorosa offerta economica. Il quotidiano parla di un triennale da 20 milioni di euro a stagione pronto per l’attaccante ex Juventus.

Per la Roma ci sarebbe un’offerta da circa 12 milioni di euro, ma la squadra giallorossa non sembra contemplare la cessione del numero 21. La palla passerà dunque direttamente al calciatore, la Roma infatti non sembra affatto intenzionata a cedere uno dei pezzi più pregiati della rosa a disposizione di mister De Rossi a pochi giorni dal via del campionato.