Everton-Roma, Dybala in panchina: le reazioni non passano inosservate

Everton-Roma, le formazioni e le scelte di Daniele De Rossi generano subito attese e discussioni. Coinvolto anche Paulo Dybala.

Continua la fase di grandi lavori e attenzioni in vista di una stagione ormai alle porte, in casa Roma e non solo. Il mese do agosto, da sempre, collima anche con l’ufficialità dell’inizio dei nuovi impegni stagionali, con i giallorossi attesi il prossimo fine settimane dalla delicata quanto importante trasferta di Cagliari. Il mese notoriamente più caldo dell’anno, da questo punto di vista, funge, dunque, da preliminare e apparecchiamento al nuovo percorso, con dinamiche destinate a toccare il calciomercato e non solo.

Da un lato, infatti, le attenzioni principali continuano ad essere rivolte su quel fronte campagna acquisti che non può, certamente, passare in secondo piano in una fase intrigante e concitata come quella attuale. A ciò, poi, bisogna aggiungere la consapevolezza di dover, però, prepararsi anche mentalmente e fisicamente alle gare ufficiali della nuova stagione, attraverso un carico di lavoro sempre crescente in termini di impegno e difficoltà.

Everton-Roma, bocciatura immediata dei tifosi per Zalewski

Da questo punto di vista, le ultime ore potrebbero essere profondamente indicative, con la Roma alle prese con l’ultima amichevole di questo pre-campionato, che la sta vedendo giocare contro l’Everton. L’avversario inglese sta certamente rappresentando il più ostico e nobile di tutte le altre squadre fin qui incontrate, portando la Roma ad essere protagonista di una gara che, almeno sulla carta, può apparecchiare alla densità e alle difficoltà delle ormai imminenti partite ufficiali.

Già nei minuti precedenti il fischio d’inizio, in programma alle 18, l’amichevole aveva generato qualche perplessità, come ben ricordano ed evidenziano alcuni commenti dei tifosi sui social. Non solo la sorpresa per l’assenza di Dybala tra i titolari, ma anche la decisione di schierare Zalewski titolare, nonostante le difficoltà delle passate stagioni e palesate anche durante un pre-season non proprio encomiabile.

“Zalewski nuovamente titolare per far emergere ulteriormente la consapevolezza di dover comprare un grande giocatore in questa zona di campo”. “Quindi questa titolarità di Zalewski mi fa capire che non sarà venduto? Comprendo maggiormente la titolarità di Celik che quella di Zalewski”. “Zalewski gioca perché non lo comprerà nessuno”. “Ci siamo stufati di vedere ancora Zalewski giocare”. “Zalewski davvero gioca ancora”. “Zalewski deve solamente andarsene”. “Basta con Zalewski in campo”. “La squadra titolare va bene, poi c’è Zalewski che rovina tutto“.