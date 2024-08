Follia da 40 milioni: contropiede Juve con lo scambio

Ad una settimana dall’inizio del campionato, la Juventus di Cristiano Giuntoli è al centro di una follia di calciomercato.

Dopo l’amichevole contro il Brest, terminata con il risultato di pareggio di 2-2, la Juventus di Thiago Motta è attesa da un test amichevole decisamente più probante, almeno considerando la carta. La ‘Vecchia Signora, infatti, domani alle 15.00 giocherà contro l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone.

Quello contro i ‘Colchoneros’, di fatto, sarà l’ultima prova generale per la Juventus prima dell’inizio del campionato. La settimana prossima, infatti, scatterà finalmente la Serie A 2024/25, dove i bianconeri esordiranno contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas.

Proprio per questo motivo, in casa Juventus a tenere banco in questi ultimi giorni è sicuramente il calciomercato. Anche perché Cristiano Giuntoli, dopo i primi quattro colpi, vuole rinforzare ancora di più la squadra di Thiago Motta. Tuttavia, l’ex direttore sportivo del Napoli sta affrontando in queste ore un’emergenza che, di fatto, potrebbe essere ‘risolta’ con uno scambio.

Calciomercato Juve, Rugani potrebbe essere inserito nella trattativa per prendere Sutalo

Come riportato dal portale ‘goal.com’, la Juventus deve trovare il sostituto di Todibo. Quest’ultimo, infatti, era il primo obiettivo di Giuntoli per rinforzare la difesa del gruppo di Thiago Motta, ma poi si è trasferito al West Ham per la folle cifra di ben 40 milioni di euro.

Per ovviare al mancato arrivo del centrale francese, la Juventus ha messo i propri occhi su Sutalo dell’Ajax. Il cartellino del classe 2000 è valutato circa 15 milioni di euro dai lancieri, anche se Cristiano Giuntoli potrebbe riuscire ad ottenere uno sconto grazie al possibile inserimento di Daniele Rugani. Il giocatore italiano, infatti, piace moltissimi al club olandese.