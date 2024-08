Rottura totale con Chiesa: incasso della Juventus ‘anticipato’

Calciomercato Juventus, il futuro di Federico Chiesa continua ad essere al centro di importanti indiscrezioni. La presa di posizione non è tardata ad arrivare

Tra i diversi profili monitorati con attenzione dalla Roma, impossibile non menzionare a Federico Chiesa. Il jolly offensivo di proprietà della Juventus, che non ha trovato l’accordo con i bianconeri per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, è di fatto sul mercato. Nonostante i tentativi di riavvicinamento paventati nei giorni scorsi, infatti, i movimenti sul mercato di Cristiano Giuntoli sembrano essere assolutamente indicativi.

E pensare che la Roma aveva di fatto trovato l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ sulla base di una valutazione complessiva da 25 milioni di euro. La scelta di Chiesa di temporeggiare e la volontà della Roma di chiudere per un altro estero hanno poi portato i giallorossi a definire sempre con la Juve la trattativa Soulé. Nel frattempo, però, il figlio d’arte non è affatto sparito dai radar della Roma, tutt’altro. A maggior ragione dopo la situazione che si è andata delineando in casa bianconera, parzialmente ricucita nelle ultime ore come testimoniato dai profili social del club. In uno scenario ancora tutto da definire, di fatto, offerte dall’estero che potessero far saltare il banco non sono ancora arrivate. Il blitz londinese di Ramadani non ha sortito effetti. Restando in Serie A, invece, non ha ancora preso quota l’ipotetico scambio con il Napoli per Raspadori, mentre la candidatura dell’Inter dovrebbe giganteggiare soprattutto se il calciatore dovesse vivere una stagione all’ombra della Mole da separato in casa.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non ha scelta: “Almeno 15 milioni per Chiesa”

Quest’improvviso tourbillon ha inevitabilmente ridimensionato anche il prezzo del cartellino del calciatore, che ora potrebbe lasciare Torino per una cifra inferiore rispetto a quella che la Roma avrebbe prospettato solo poche settimane fa. A prendere posizione sulla vicenda, ‘bacchettando’ l’atteggiamento dal calciatore, è stato Tony Damascelli, intervenuto nel corso della diretta di Radio Radio. Ecco quanto riferito a tal proposito:

“Né in Italia né in Europa si è fatto vivo qualcuno per lui, segno che probabilmente il calciatore si sopravvaluta e dovrebbe rivedere al ribasso le proprie richieste. La Juventus aveva avanzato una proposta di rinnovo con spalmatura dell’ingaggio che è stata respinta. A quel punto ha pensato di ritirarsi completamente, mettendolo sul mercato. Credo che Giuntoli punterà ad incassare almeno 15 milioni di euro in modo tale da non mettere a bilancio una minusvalenza”.