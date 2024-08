Figuraccia Juventus, Thiago Motta scontento: la richiesta è immediata

Figuraccia Juventus. Non è un momento particolarmente felice per i bianconeri. Il mercato sta presentando difficoltà maggiori del previsto. Ed il tecnico Motta…

La Juventus si prepara all’amichevole contro l’Atletico Madrid che si giocherà domenica 11 agosto all’Ullevi Stadium di Göteborg con inizio fissato alle ore 15.00. E’ l’ultimo esame per i bianconeri di Thiago Motta prima dell’esordio casalingo in campionato di lunedì 19 agosto con il neopromosso Como di Cesc Fabregas.

Non è un momento facile per la Juventus. Il mercato, dopo un inizio sfavillante ed acquisti di qualità, si è bloccato e le operazioni più importanti rischiano di rimanere sul tavolo di Cristiano Giuntoli. Inevase. Pochi giorni all’inizio del campionato e pochi di più per rinfoltire adeguatamente una rosa che, al momento, ha gli uomini contati. Con dieci giocatori fuori dal progetto tecnico occorrono pertanto diverse operazioni in entrata. Sarebbe indispensabile, però, che qualcuno degli ‘esuberi’ di casa Juventus abbandonasse, definitivamente, la Continassa. La rosa attuale presenta dei vuoti non soltanto nelle cosiddette seconde scelte, per quanto sempre più importanti nel calcio di oggi, ma anche in ruoli di primaria importanza nell’undici titolare.

Figuraccia Juventus, occorre rimediare

Le oggettive difficoltà di centrare l’obiettivo più importante, ovvero quel Teun Koopmeiners dell’Atalanta, inseguito ormai da mesi, si sono unite al mancato arrivo di Jean-Claire Todibo. Una situazione complessiva che sembra aver notevolmente ‘infastidito’ l’ambiente bianconero.

Secondo Luca Momblano il tecnico Thiago Motta: “non è contento di come è andata per Todibo, a questo punto ha chiesto di tornare a ragionare per un difensore centrale sinistro di piede“. L’ex tecnico del Bologna è tipo di poche parole ma sa ‘farsi sentire’. Dai giocatori e dai dirigenti. Cristiano Giuntoli sembrerebbe aver incassato l’insoddisfazione del suo tecnico, cosa ancora peggiore dell’aver perso Todibo. Il direttore tecnico bianconero avrà pertanto un ulteriore stimolo a trovare, nel minor tempo possibile, un nuovo difensore centrale per la Juventus. Mancino o meno che sia.