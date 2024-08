Lo sprint manda in fuorigioco la Roma: destinazione impensabile

Lo sprint manda in fuorigioco la Roma. Il mercato della società giallorossa non è ancora arrivato ai titoli di coda. Un obiettivo inseguito dalla Roma forse si.

Siamo alla parte conclusiva della preparazione della Roma. Il campionato, e la prima a Cagliari, si avvicinano sempre più. La rosa a disposizione di Daniele De Rossi presenta ancora qualche casella vuota che occorrerà riempire.

Il lavoro del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, mira ad esaudire le richieste del tecnico. Il mercato della società giallorossa non è terminato dal momento che sia in entrata che in uscita ancora diverse operazioni dovranno essere, necessariamente, portate a termine. Se in uscita vi è sempre Tammy Abraham, sul quale continua ad essere vigile il Milan di Paulo Fonseca, in entrata è il ruolo di terzino destro che necessita di essere coperto al più presto. Da un lato Raoul Bellanova del Torino, dall’altra l’intrigante suggestione che porta all’ex Barcellona, Sergi Roberto, sono le due piste più battute dal ds giallorosso. Anche il fronte offensivo è, però, sempre attenzionato in maniera particolare. Soprattutto per il ruolo di esterno.

Lo sprint che stende la Roma

L’arrivo di Matias Soulé non esclude l’approdo nella capitale di un altro esterno: Federico Chiesa? Chissà. Mentre un prospetto che la Roma ha seguito nel recente passato sembra destinato ad accasarsi altrove.

La notizia la fornisce il giornalista Ertan Süzgün che sul proprio profilo X ha annunciato che: “Lo Spartak Mosca ha accelerato i contatti per trovare altri candidati a sostituire Kerem Aktürkoğlu. Si stanno spingendo le condizioni per Wesley, che gioca nel Corinthians. Sul brasiliano c’è anche l’interesse di altre squadre europee“. Su Wesley Gassova, classe 2005, esterno offensivo del Corinthians, aveva posato gli occhi anche la Roma dal momento che il talento brasiliano era stato segnalato alla società giallorossa da un grande ex, per giunta anche lui brasiliano, Cafu. L’operazione Wesley Gassova ha un costo di circa 25 milioni di euro. A tanto, infatti, ammonta la clausola rescissoria fissata dal Corinthians per ‘liberare’ il suo talento. La Roma, però, sembra guardare altrove.