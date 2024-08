Reazione a catena devastante, incubo Juve: firma rinviata

Calciomercato Juventus, il grande rifiuto rischia di sparigliare definitivamente le carte, aprendo le porte a scenari clamorosi

Sono ore di febbrile attività in casa Juventus. Archiviate le amichevoli pre-stagionali che hanno evidenziato le lacune strutturali dell’organico a disposizione di Thiago Motta, l’area mercato bianconera è già al lavoro per regalare al proprio allenatore gli obiettivi da tempo individuati. Sotto questo punto di vista non sono pochi i settori del campo sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli: a cominciare dall’ossessione Koopmeiners, ma non solo.

In concomitanza della negativa conclusione della trattativa per Todibo, poi finito al West Ham, i bianconeri si ritrovano a dover puntellare anche la linea difensiva con un innesto importante. Parallelamente, però, in attesa di novità sul futuro di Chiesa, la ‘Vecchia Signora’ sta provando ad accelerare anche sugli esterni. Negli ultimi giorni, grazie ai contatti positivi con la Fiorentina, la pista Nico Gonzalez è diventata assolutamente rovente. I bianconeri hanno infatti trovato l’accordo di massima con i Viola sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. La strada appare in discesa, ma ci sono ancora delle tessere da incastrare che potrebbero pregiudicarne se non la risoluzione definitiva, almeno le tempistiche.

Calciomercato Juventus, Harit e Gudmundsson frenano l’affare Nico Gonzalez: il motivo

Prima di cedere Nico Gonzalez, infatti, i Viola vorrebbero prima mettere le mani su un altro profilo offensivo. Identikit che il club gigliato ha da tempo individuato in Albert Gudmundsson, per il quale i dialoghi tra Fiorentina e Genoa vanno avanti ormai da settimane. A sua volta, però, prima dell’avvio della stagione il ‘Grifone’ non vuole ritrovarsi con il cerino in mano.

Dopo aver ceduto Retegui all’Atalanta, prima di dare il via libera all’addio di Gudmundsson i rossoblu vogliono definire la trattativa per l’erede dell’attaccante islandese. Nelle idee di Gilardino e della società, il jolly da inserire in rosa sarebbe Amin Harit del Marsiglia, per il quale la trattativa sembrava procedere in modo piuttosto spedito. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, però, l’affare starebbe vivendo in queste ore una fase di improvviso impasse.

Il trequartista marocchino avrebbe infatti espresso parecchi dubbi sulla destinazione scelta perché riterrebbe di non aver avuto nessuna voce in campo. Una presa di posizione netta e decisa che potrebbe dunque ripercuotersi sui movimenti in attacco di diversi club di Serie e coinvolgere anche la trattativa Nico Gonzalez-Juve. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno sviluppi e se Fiorentina e Juve decideranno di chiudere l’operazione indipendentemente dall’evolvere della situazione Gudmundsson.