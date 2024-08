Scambio e 8 milioni per Chiesa, la Juventus ha già detto sì

Scambio con la Juventus e 8 milioni di euro, lo scenario Chiesa continua a infiammare questa parentesi di calciomercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Federico Chiesa ha suscitato grande interesse e alcune perplessità durante l’attuale sessione di calciomercato, e potrebbe presto portare a importanti sviluppi, in casa Roma e non solo. Già a partire da giugno, con le richieste di De Rossi per rinforzare il reparto offensivo, Chiesa sembrava essere un obiettivo interessante per i giallorossi, specialmente considerando la sua situazione complicata alla Juventus.

Negli ultimi mesi, la situazione è diventata ancora più complessa, come ricordano gli interessi mostrati da diverse squadre, non solo italiane, cui non hanno fatto, però, seguito degli affondi veri e propri. La Roma, come si ricorderà, aveva risposto all’atteggiamento attendista del numero 7 bianconero con la virata su altri obiettivi, seppur non speculari a Chiesa, quali Soulé e Dovbyk.

Stallo Chiesa, la Juventus dice sì allo scambio: resta il nodo ingaggio

L’acquisto di Chiesa richiederebbe una serie di condizioni favorevoli, molte delle quali dipendono dalla volontà del giocatore stesso. Con l’interesse anche di Napoli e Inter nelle precedenti settimane, il giocatore è consapevole che il passare del tempo rende sempre più difficile trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Il mese di agosto potrebbe essere decisivo per il futuro dell’ex Fiorentina, con le squadre interessate pronte a presentare offerte che possano soddisfare le richieste del giocatore. La Juventus, dal proprio canto, ha ormai chiarito che Chiesa non fa più parte del progetto, come dimostrato anche dalla recente decisione di non convocarlo per l’amichevole contro l’Atletico Madrid, corroborando le possibilità di assistere ad una sua cessione entro fine agosto.

Proprio mentre in casa Juventus, dunque, si continua a mantenere vivida l’attenzione su scenari in entrata come Koopmeiners, Nico Gonzalez e, da qualche giorno, anche su Kalulu, lo scenario Chiesa resta in piena evoluzione. In particolar modo, come riferisce Rudy Galetti, la Juventus continua a dirsi disposta nell’ascoltare offerte che prevedano anche l’inserimento di giocatori nella trattativa. La problematica principale, piuttosto che un potenziale scenario di scambio, resta quella relativa alle richieste di Federico, che ancora non ha trovato una squadra disposta ad assicurargli uno stipendio da 8 milioni di euro annui.