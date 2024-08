Due di picche Ghisolfi, niente prestito: Roma accerchiata

Due di picche Ghisolfi. Il mercato giallorosso prosegue alla ricerca degli ultimi colpi prima della conclusione. Per un colpo c’è un problema.

Siamo ormai a pochi passi dall’inizio ufficiale della stagione. Cagliari-Roma è calendarizzata per domenica 18 agosto con inizio alle ore 20.45. All’Unipol Domus la sfida tra rossoblù e giallorossi sarà diretta dal fischietto ‘romano’ Federico La Penna.

Ancora pochi giorni e si passerà in un attimo dalla fase di preparazione, comprensiva di partite contro avversari anche di valore, ma pur sempre amichevoli, alle gare dove vi saranno i tre punti in palio. E cambia tutto. La Roma di Daniele De Rossi ha fornito, fin qui, prestazioni confortanti. Assolutamente normale poi che le gambe di numerosi giocatori siano ancora imballate per il lavoro atletico svolto. Il mercato aperto può regalare altri profili di rilievo che andrebbero a completare la rosa giallorossa. Due, forse tre i colpi in entrata che Florent Ghisolfi vorrebbe portare a termine. Daniele De Rossi gradirebbe un terzino di qualità e Ghisolfi sembra ormai pronto a chiudere con il Rennes per il terzino mancino, Lorenz Assignon. Mentre per migliorare ulteriormente il reparto centrale, il ds giallorosso ha puntato Boubakary Soumaré.

Due di picche Ghisolfi, niente da fare per la Roma

La scelta per il centrocampo la Roma l’ha pertanto già fatta: Boubakary Soumaré, classe 1999, centrocampista francese del Leicester City.

Boubakary Soumaré è ritornato al Leicester dopo avere terminato l’esperienza in prestito al Siviglia. Filippo Biafora, de Il Tempo, ha analizzato la trattativa Roma-Soumaré definendola tutt’altro che semplice: “Il Leicester infatti ad ora non apre al prestito“. Il club inglese, infatti, secondo Biafora, spera che il Lione o il Monaco si facciano avanti con un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista francese. Condizione che, al momento, la Roma non potrebbe soddisfare a meno che non vi siano uscite, sempre a centrocampo. Siamo alle battute finali del mercato, la Roma intende rafforzare la sua rosa, ma per il profilo di centrocampo forse converrà guardare altrove. Seguiranno ulteriori sviluppi.