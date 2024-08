La Roma ‘incendia’ il mercato: sfida alla Juve per il jolly offensivo

La Roma ‘incendia’ il mercato. Siamo ormai giunti alla parte finale di un mercato che non ha ancora terminato di sorprendere grazie alle novità che stanno per arrivare.

Il prossimo fine settimana sarà già campionato eppure è il mercato che domina la scena. Sarà così fino al 30 agosto, quando le trattative verranno ‘stoppate’ esattamente alle ore 24.00. Altra novità di questa torrida estate.

Parte il campionato di Serie A ma sono ancora diverse le formazioni in piena ristrutturazione. La Roma il suo mercato importante lo ha già effettuato anche se mancano un paio di tasselli che il tecnico Daniele De Rossi ritiene essenziali. Ulteriori innesti che serviranno a fornire altra qualità. ed insieme quantità, ad una rosa che deve garantire un rendimento elevato per l’intero arco della stagione. Florent Ghisolfi valuta cosa possa offrire il mercato in queste ultime settimane. Difesa, centrocampo ed attacco, tutti i reparti possono, o potranno, essere ritoccati. La situazione in casa Juventus è ben più grave rispetto a quella della Roma. Cristiano Giuntoli ne ha ancora parecchie di ‘gatte da pelare’, sia in entrata che in uscita. Per tale motivo Roma e Juventus, alla ricerca entrambe di ulteriori rinforzi, potrebbero incrociarsi nuovamente.

La Roma infiamma il mercato e sfida la Juve: arriva il maxi intreccio

Quindi anche la Juventus, ancor più della Roma, ha interventi urgenti da effettuare sul mercato. In tutti i reparti. Il fronte offensivo, però, potrebbe mettere l’un contro l’altra la società bianconera e la Roma.

Sono i giorni, e le ore, di Armand Laurienté, classe 1998, attaccante del Sassuolo. La retrocessione in Serie B della società emiliana rende inevitabile la sua cessione. Diverse le richieste pervenute al Sassuolo per il suo attaccante e nella lista di pretendenti vi sarebbe sia la Roma che la Juventus, oltre alla Lazio. A riferirlo è TMW. La valutazione fatta dal Sassuolo di Armand Laurienté è di 15 milioni di euro. La Roma cerca un esterno che unisca qualità tecnica a velocità. La Juventus virerebbe sul francese nel caso in cui dovesse fallire l’assalto ai tanti esterni inseriti nella propria lista dei desideri. Staremo a vedere cosa succederà.