Addio Roma con lo sconto: Smalling ha già deciso

Nelle prossime ore ci potrebbero essere delle grosse novità sul futuro di uno dei pilastri di questi ultimi anni della Roma: Smalling

La Roma di Daniele De Rossi, dopo aver pareggiato per 1-1 l’ultima amichevole contro gli inglesi dell’Everton (la squadra che stava per diventare di proprietà della famiglia Friedkin), è attesa dalla sfida di campionato di domenica sera contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola.

La gara dell’Unipol Domus, almeno sulla carta, non sarà di certo facile, anche se in queste ultime ore a tenere banco in casa giallorossa è soprattutto il calciomercato. Al netto dei possibili nuovi arrivi, di fatto, molti giocatori a disposizione di Daniele De Rossi potrebbero cambiare aria nei prossimi giorni.

Il più chiacchierato è sicuramente Paulo Dybala. La Roma, di fatto, sta spingendo per cederlo in Arabia Saudita. Tuttavia, oltre al calciatore argentino, anche un altro punto di forza di questi ultimi anni della squadra giallorossa sta per andare via, ovvero Chris Smalling.

Calciomercato, la Roma si accontenterebbe di 850 mila euro per vendere Smalling

Come riportato da ‘Il Tempo’, infatti, la dirigenza della Roma si accontenterebbe di 850 mila euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del difensore centrale inglese. Nei giorni scorsi, di fatto, l’agente di Smalling aveva portato al club capitolino un’offerta interessante da parte di un club della Saudi Pro League (ovvero il campionato dell’Arabia Saudita), ma tale proposta è stata rifiutata dall’ex Manchester United.

Chris Smalling, almeno per ora, non è attratto dalla possibilità di cambiare continente e cultura, considerando il suo ulteriore anno di contratto con la Roma da 4 milioni di euro netti. Nei prossimi giorni, dunque, staremo a vedere se l’inglese resterà o meno un calciatore a disposizione di Daniele De Rossi.