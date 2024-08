“Dybala non si tocca”: la reazione infuocata non si è fatta attendere

Roma, il futuro di Paulo Dybala è tornato prepotentemente a prendersi le luci della ribalta. La presa di posizione è immediata

A due settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, le voci riguardanti il possibile addio di Paulo Dybala stanno accendendo come non mai la già torrida estate della Roma. Sebbene la ‘Joya’ avesse rispedito al mittente le prime proposte provenienti dall’Arabia, il tormentone è ritornato ad accendersi una volta che l’argentino ha memorizzato la posizione del club, tutt’altro che restio all’idea di privarsi del suo numero 21.

Nei colloqui avuti con l’entourage di Dybala e con Ramadani – l’intermediario dell’operazione – la Roma ha rimarcato la sua posizione: Dybala non è incedibile e a fronte di un’offerta giudicata congrua da tutte le parti in causa potrebbe partire. Sebbene la volontà dell’argentino sia quella di restare alla Roma, mostrando anche segnali di apertura all’ipotesi di un rinnovo del contratto con annessa spalmatura, il calciatore in queste ore si sta prendendo del tempo per riflettere sull’ipotesi di lasciare Roma e la Roma. Come evidenziato da Mirko Calemme di calciomercato.it, la sua priorità non è cambiata: la ‘Joya’ vuole restare nella Capitale. Tuttavia, in uno scenario ancora tutto da comporre, i colpi di scena sono dietro l’angolo e potrebbero clamorosamente rimescolare le carte in tavola.

Calciomercato Roma, tifosi contro la possibile cessione di Dybala

Chi ha una posizione chiara sull’evolvere della vicenda sono invece i tifosi della Roma, che sui social non hanno esitato ad esprimere il proprio punto di vista. L’ultimo video pubblicato dai canali social del club è stato letteralmente preso d’assalto dai supporters della Roma che non hanno esitato ad esprimere tutto il loro malcontento per le ultime voci riguardanti il futuro di Dybala.

“Non è possibile vendere Dybala”; “Dybala non si tocca”; “Paulo deve restare a Roma, rinnovatelo” ed altri commenti affini sono una testimonianza tangibile del modo con il quale la piazza ha reagito alle indiscrezioni relative ad un possibile addio di uno dei suoi beniamini. Dopo averlo accolto in tripudio, averlo coccolato nei momenti no ed esultato con lui per i suoi gol e le sue giocate, i tifosi della Roma non vogliono assolutamente privarsi del calciatore più tecnico attualmente in rosa. Il messaggio ai Friedkin e a tutta l’area tecnica non è poi così velato.