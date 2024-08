La Roma serve subito il bis: nuovo accordo UFFICIALE

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha annunciato la sua cessione con la formula del prestito

Chi si aspettava una vigilia di Ferragosto di relativa calma nel quartier generale della Roma dovrà rivedere i suoi piani. A poco più di due settimane dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, i giallorossi stanno continuando a lavorare non solo in entrata ma anche in uscita.

Dopo aver perfezionato anche ufficialmente la cessione di Solbakken, trasferitosi all’Empoli a titolo temporaneo, la Roma ha chiuso un’altra operazione, sempre in prestito. Come annunciato dal club giallorosso con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, è stata definita la cessione a titolo temporaneo di Jan Oliveras alla Dinamo Zagabria. Già imbastita da diversi giorni, la trattativa che porterà il giovane spagnolo a vestire la maglia del club croato ha vissuto un’accelerata importante, arrivando al suo epilogo definitivo.

Calciomercato Roma, UFFICIALE il prestito di Jan Oliveras alla Dinamo Zagabria

Non sono stati mesi come gli altri per Oliveras. Ad un passo dall’approdo in Arabia, il classe 2004 è stato molto vicino ad accettare la corte dell’Al-Ittihad, disposto inizialmente a mettere sul piatto 5-6 milioni di euro per definirne l’acquisto a titolo definitivo. Lo stop improvviso nella trattativa ha portato ad un vero e proprio ribaltone, prima dell’interessamento della Dinamo Zagabria che ha fatto saltare il banco trovando l’accordo con la Roma e con il calciatore. Di seguito la nota ufficiale del club giallorosso:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo temporaneo Jan Oliveras alla Dinamo Zagabria.