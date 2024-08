Addio Dybala: accordo raggiunto e assist alla Roma

Addio Dybala, assist alla Roma e accordo raggiunto: ecco tutte le cifre e gli aggiornamenti sulla cessione del 21 di De Rossi.

La situazione di Paulo Dybala sta creando notevole fermento in casa Roma, con sviluppi rilevanti nelle ultime ore. Dopo il pareggio nell’amichevole contro l’Everton, è emerso un tema delicato legato all’argentino. La decisione di far partire Dybala dalla panchina ha suscitato perplessità, alimentate da alcune dichiarazioni di De Rossi, interpretate come un possibile preludio all’addio del giocatore.

Nelle ultime ore, i tifosi giallorossi hanno ricevuto notizie preoccupanti riguardo a un incontro tra l’agente di Dybala e rappresentanti del club arabo Al Qadsiah. La Roma avrebbe dato il via libera al giocatore e ai suoi agenti per trattare, confermando l’intenzione di separarsi dall’argentino. Tuttavia, sono emerse nuove informazioni significative.

60 milioni sul piatto e addio Roma, via libera Dybala

L’incontro con gli emissari sauditi potrebbe portare a una trattativa avanzata per il trasferimento di Dybala in Arabia Saudita. Nonostante inizialmente la Roma sembrasse intenzionata a mantenere Dybala al centro del progetto, potrebbe ora perdere uno dei suoi giocatori chiave, attorno al quale De Rossi sembrava voler costruire una squadra più competitiva.

Mentre tengono banco tanti altri scenari di calciomercato, relativi a quel corpo di entrate che da tempo attende gli addetti ai lavori di Trigoria, la questione Dybala resta centrale e paralizzante, con la presa di posizione da parte di molti tifosi che, chiaramente, non riescono, per ora, ad accettare un’eventuale separazione, a pochi giorni dall’inizio del campionato, da un elemento cardine come l’argentino.

Di questa vicenda sono arrivate tante versioni e narrazioni, legate alla volontà del club o ai vacillamenti del giocatore di fronte ad un’offerta così ricca come quella dell’Al-Qadisiya che, come riferito da César Luis Merlo, avrebbe messo sul piatto un triennale da 60 milioni complessivi, di fronte al quale sarebbe arrivato il via libera del numero 21 a lasciare la Roma. Il club giallorosso, intanto, risulta in questa fase in trattativa con la società araba per finalizzare il prezzo di uscita. Seguiranno aggiornamenti.