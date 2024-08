Allegri chiude il cerchio: la nuova panchina è un guizzo da fuoriclasse

Dopo aver vinto la Coppa Italia nella tiratissima finale di Roma contro l’Atalanta, Max Allegri è stato allontanato dalla Juve: ora c’è una nuova destinazione per lui

Il tecnico livornese è pronto a tornare in pista in una piazza importante, per riprovare subito le brezza del campo. La sua intenzione è di non rimanere troppo fermo e una soluzione in particolare sarebbe perfetta.

Lo abbiamo lasciato piuttosto nervoso nel post partita della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. La ricerca di Rocchi e gli improperi nei confronti di Giuntoli sono storia e anche l’epilogo della sua esperienza in bianconero. Di lì a poco è arrivato l’esonero e l’addio alla Juve. Max Allegri non ne poteva più e ha deciso di uscire di scena a modo suo, con un po’ di clamore ma togliendosi dei sassolini dalla scarpa. Ora è in attesa di capire cosa potrà riservargli il futuro, visto che la voglia di tornare in panchina è già alta.

Il suo nome è sempre molto gettonato, anche a livello internazionale. Non va dimenticato come tre anni fa sarebbe potuto essere lui l’allenatore del Real Madrid al posto di Ancelotti, se solo non avesse rifiutato per tornare a Torino. Ora le cose sono cambiate e un’esperienza all’estero non gli dispiacerebbe affatto. Chi lo conosce bene dice che sta continuando a studiare l’inglese, magari per farsi trovare pronto ad un’ipotetica avventura in Premier League.

Allegri pronto a tornare in panchina: tra le soluzioni europee la più probabile è il Newcastle

Stando a quanto proposto dai bookmakers, Max Allegri potrebbe essere il nuovo allenatore del Newcastle. I Magpies sono i favoriti secondo gli esperti di scommesse tra i club europei e questa giocata viene quotata 25 volte la posta. Secondo Overbet, inoltre, ad una probabilità inferiore si trova solo l’Arabia Saudita (7.50) o la Nazionale (10). Ovviamente viste le tempistiche la cosa più probabile è che resti fermo durante questa giornata (quota 1.05).

Andando a scandagliare le possibilità a livello europeo, dietro al Newcastle, si trova l’ipotesi Bayern Monaco, che viene offerto come il Psg a quota 30.

Pe quanto concerne i club italiani, in prima posizione per i quotisti c’è la Lazio (a 30), mentre Napoli e Milan sono a 50, così come il clamoroso ritorno alla Juve. Sempre a 50 viene offerto anche il Barcellona, mentre l’Inter addirittura a 100.