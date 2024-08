C’è l’accordo con la Roma, clausola superata e addio Dybala

Calciomercato Roma, accordo con la Roma e clausola superata: tutto fatto per l’addio di Dybala.

Ore calde e roventi sul fronte Paulo Dybala, improvvisamente infiammatosi nel corso di un mese di agosto che, fino a qualche giorno fa, aveva generato unicamente delle apprensioni legate ai mancati approdi di elementi funzionali per la rosa di De Rossi. Da almeno due giorni a questa parte, però, il nome dell’argentino ha iniziato a scuotere animi e sentimenti della piazza, galvanizzata per gli approdi nobili in attacco ma, ormai, ben conscia di essere sempre più vicina al poter perdere il suo giocatore più talentuoso.

In particolar modo, a far inizialmente discutere erano state alcune dichiarazioni di Daniele De Rossi che, seppur genericamente riferite, parevano essere state lette soprattutto nell’ottica Dybala, andato in panchina durante l’ultima amichevole del pre-campionato contro l’Everton. Un segnale letto, quantomeno, in ottica di curiosità, prontamente amplificato dalle voci di calciomercato divenute sempre più concrete.

Le preoccupazioni dei tifosi giallorossi sono aumentate, rivelandosi sempre meno infondate. La vera e propria ‘bomba’ mediatica iniziale aveva interessato l’incontro di ieri tra tra l’agente di Dybala e rappresentanti del club arabo Al Qadsiah.

Dybala all’Al Qadisiya, c’è l’intesa anche con la Roma: pronti 15 milioni

La Roma avrebbe dato il via libera per trattare il trasferimento, confermando l’intenzione di separarsi dall’argentino, circa il quale, in questa giornata di Ferragosto, aveva fornito nuovi spunti il giornalista argentino César Luis Merlo.

A sua detta, come già riportatovi, Al Qadsiah avrebbe offerto un contratto triennale da 60 milioni di euro complessivi, un’offerta che avrebbe spinto Dybala ad accettare la proposta e a prepararsi a lasciare la Roma. La medesima fonte ha poco dopo sottolineato come i primi approcci risalgano addirittura a tre mesi fa, quando sono state gettate le basi per una trattativa approfondita solamente nel corso di queste ultime ore.

Merlo parla di un affare ormai concluso, con Dybala che si appresta a divenire un giocatore del club arabo: quest’ultimo, infatti, avrebbe trovato un’intesa anche con la Roma per il prezzo del cartellino, che si attesterà sui circa 15 milioni di euro.