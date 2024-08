Juventus spalle al muro, affare da 30 milioni: ribaltone UFFICIALE

Al centro di molte trattative sia in entrata che in uscita, la Juventus sta provando a stringere i tempi per consegnare a Thiago Motta i rinforzi tanto richiesti

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e non sono poche le squadre ancora tutte da costruire. Ne sa qualcosa la Juventus, chiamata a puntellare diverse zone del campo in tempi relativamente brevi. Oltre alla questione legata al nuovo difensore – Kalulu è il primo obiettivo e l’accordo con il Milan è totale – i bianconeri stanno continuando a monitorare anche altri ruoli.

In attesa del rilancio giusto con cui mettere definitivamente le mani su Teun Koopmeiners, con il quale l’accordo è già stato trovato, la ‘Vecchia Signora’ vuole rifarsi il look sulle corsie esterne. Se il primo obiettivo per la corsia destra continua ad essere Nico Gonzalez, non va assolutamente scartata la pista che porta a Francisco Conceiçao. Forte del gradimento del calciatore, Giuntoli nelle scorse ha presentato al Porto la prima offerta ufficiale articolata in un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Offerta che, però, non ha trovato il gradimento del club lusitano, che l’ha prontamente rispedita al mittente.

Calciomercato Juventus, intrigo Conceiçao: le ultime dal Portogallo

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Paulo Paulo Ramalheira Teixeira, membro dei candidati al Consiglio Superiore del Porto che, intervistato ad Antena 1, si è espresso così sulla vicenda. Ecco quanto riferito da O Jogo:

“In questo momento il Porto ha dimostrato di poter gestire la situazione in modo efficace. Il Porto non è in difficoltà economiche, ma era gusto rifiutare questa proposta. È naturale che Conceição voglia andare in un’altra squadra, ha posto in qualsiasi squadra del mondo”. La Juventus è dunque chiamata a far saltare il banco con un’offerta concreta: staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Giuntoli.