Salta la prima giornata, UFFICIALE: è fuori squadra

L’hanno messo fuori squadra, UFFICIALE: c’è l’annuncio dello stesso allenatore che spiega tutto. Non ci sarà per la prima giornata del campionato.

Ha del clamoroso quanto sta accadendo nel corso di queste ultime ore, con possibili forti ripercussioni destinate a interessare anche le prime giornate di campionato e, più in generale, l’equilibrio di uno spogliatoio che potrebbe fortemente risentire della spiacevole situazione venutasi a creare. Da sempre, come noto, il mese di agosto è in grado di generare non poche attese e cambiamenti, legati al calciomercato e alla gestione finale di una campagna acquisti che, proprio a ridosso della nuova stagione, può risultare ancora più delicata.

Lo sa bene la stessa Roma, in questa fase alle prese con la gestione di uno scenario Dybala che sta portando l’argentino sempre più lontano dalla corte di De Rossi, scoraggiando tifosi e una piazza che già pregustava la possibilità di assistere al nobile rendimento dell’ex Juventus nel suo terzo anno di fila nella capitale. Queste settimane di agosto, ampliando l’orizzonte, stanno, però, generando attenzioni e sovversioni ben più ampie ed eterogenee, con uno dei casi maggiormente clamorosi che sta toccando il mondo Tottenham.

L’errore costa caro a Bissouma, sospensione UFFICIALE da parte del Tottenham: salta la prima di campionato

Ci riferiamo a quanto sta accadendo con Yves Bissouma, centrocampista degli Spurs, finito al centro delle polemiche in Inghilterra dopo aver pubblicato sui social un video in cui inala protossido di azoto, noto anche come “gas esilarante”, da un palloncino. Questa pratica, chiamata “hippy crack” in Inghilterra, sta diventando sempre più popolare tra i giovani, ma è illegale dal 2023 nel Regno Unito. Chi ne fa uso rischia fino a due anni di carcere, oltre a correre il rischio di imbattersi in gravi problemi di salute.

Bissouma aveva negli scorsi giorni rilasciato delle dichiarazioni, scusandosi per l’accaduto, che ha portato il Tottenham ad esaminare prontamente gli eventi e a gestire dall’interno della società la delicata questione. Gli ultimi aggiornamenti, da questo punto di vista, sono a dir poco significativi, anche perché successivi alla presenza in campo di Bissouma per 45 minuti nella sfida con il Bayern Monaco.

L’allenatore del Tottenham, Ange Postecoglu, in queste ore, ha maturato una posizione molto rigida, annunciando la decisione di sospendere il calciatore per la prossima partita. Questo il suo commento a riguardo. “Abbiamo sospeso Bissouma dalla partita di lunedì. Ha bisogno di ricostruire quella fiducia sia con me che con il gruppo. La porta è aperta per lui, ma il comportamento è fondamentale”.