Svolta Chiesa e Dybala, c’è la comunicazione ufficiale

Giungono gustose novità su uno dei possibili trasferimenti più chiacchierati della sessione di calciomercato in atto. Ecco le ultime

Il calciomercato della massima lega italiana è ormai entrato nel suo ultimo quarto, ma svariate big sembrerebbero ancora occupate a concretizzare una convinta rivoluzione, che ha coinvolto in particolare Milan, Roma, Napoli e Juventus.

Le società appena citate, in seguito ad un emblematico cambio di allenatore, hanno fatto passare la sessione di mercato in corso come l’occasione adatta a mettere in atto un profondo restyling dei propri organici, ma soltanto alcune di queste hanno realmente restituito ai tifosi la sensazione di poter impensierire la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

I milanesi del tecnico piacentino hanno letteralmente dominato la scorsa stagione di Serie A, durante la quale il plateale divario tecnico-tattico con le rivali ha spinto quest’ultime a tentare una convinta ristrutturazione. Sino ad ora, tuttavia, soltanto le dirigenze di Milan e Roma hanno manifestato reali segnali di concretezza e, difatti, non è un caso che la notizia di cui vi stiamo parlando coinvolga sia i rossoneri che i giallorossi.

Chiesa è fuori dal gruppo: ora è ufficiale

La telenovela di mercato che vede protagonisti Federico Chiesa e Cristiano Giuntoli sembrerebbe aver aggiunto un nuovo gustoso capitolo alla propria trama, poiché pare che la Vecchia Signora, dopo aver comunicato più volte le proprie intenzioni al proprio numero 7, abbia ufficializzato il mancato inserimento del figlio d’arte nel progetto di Motta.

Lo ribadisce Giovanni Albanese sul proprio account X(Twitter), dove, effettuando una radiografia del contesto bianconero, inserisce il talentoso figlio d’arte ex Fiorentina tra coloro che si stanno allenando a Vinovo in attesa di nuovi aggiornamenti sul mercato e, dunque, al di fuori della rosa a disposizione di Thiago Motta. D’altronde occorre ricordare come l’allenatore italo-brasiliano abbia da subito manifestato delle perplessità in merito all’esterno azzurro, il quale sembrerebbe non soddisfare la fame di tecnica e qualità ormai caratteristica dell’ex allenatore del Bologna.

In tal senso occorre ricordare come le voci su un possibile ritorno di fiamma tra Chiesa e la Roma non siano scemate, soprattutto considerando l’imminente possibilità che Paulo Dybala abbandoni la città eterna per assicurarsi il bottino saudita. Si tratta naturalmente di due elementi ben diversi, dato che Chiesa di certo non può vantare la sensibilità palla al piede della Joya, ma appare altrettanto evidente come alla Roma, dopo l’approdo di Matias Soulé, la qualità non manchi.