Cessione Dybala, l’hanno già messo per iscritto: reazione infuocata

La presa di posizione sul futuro di Paulo Dybala è arrivata; fulminea ed infuocata. Hanno voluto esprimere tutto il loro dissenso

In casa Roma ad accendere le già torride ore estive è il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che non ha ancora accettato la ricca proposta messa sul piatto dall’Al-Qadsiah, sta valutando l’offerta del club saudita, che ha già fatto recapitare al club giallorosso un’offerta complessiva da 18 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da Sky, però, l’affare non avrebbe ancora imboccato la via di una definizione imminente dal momento che sarebbero ancora diverse le tessere da incastrare. A cominciare dall’analisi dei contratti, un dettaglio tutt’altro che trascurabile in questo genere di trattative. Ad ogni modo, come prevedibile, la trattativa per il sempre più probabile trasferimento di Dybala in Arabia è seguita con trepidazione dal popolo giallorosso, che già sui social ha esternato tutto il proprio dissenso per l’evolvere di un affare per certi aspetti inatteso.

Calciomercato Roma, scritta a Trigoria: “Paulo non si vende”

Oltre ai tantissimi commenti che stanno letteralmente inondando i social, Sky Sport ha immortalato anche una scritta che campeggia su uno dei muri di Trigoria dal contenuto inequivocabile: “Paulo non si vende“.

I tifosi si stanno stringendo attorno al loro gioiello, al quale stanno indirizzando non pochi messaggi. Intanto l’attaccante argentino ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con il resto dei compagni ed è assolutamente arruolabile in vista della gara contro il Cagliari, che bagnerà l’esordio in campionato degli uomini di Daniele De Rossi. Staremo a vedere, però, quali saranno le scelte del tecnico giallorosso e quali sviluppi avrà la trattativa Dybala. Sono ore di palpitante attesa in casa Roma: non potrebbe essere altrimenti.