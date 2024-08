Dice addio alla Juventus per una big di Premier: offerta improvvisa

Dice addio alla Juventus. Cristiano Giuntoli ha ancora parecchio lavoro da sbrigare in queste ultime due settimane di calciomercato.

Sembra che con il passare dei giorni le potenziali trattative e gli affari da chiudere, sia in entrata che in uscita, in casa Juventus, aumentino invece che diminuire.

Un mercato che sembra non debba finire mai. Come un rosario ad una trattativa ne è collegata un’altra che si lega ad un’altra ancora. La Juventus appare come un edificio in costruzione in cui tanto è stato fatto ma dove quel che rimane da fare non è da meno. Due settimane, non di più, rimangono per sistemare le cose, almeno le più urgenti. Cristiano Giuntoli sta provando a serrare le fila, cercando di ottimizzare le risorse economiche per gli ultimi acquisti, provando ad incamerarne altre con altre cessioni. Tutto in due sole settimane. Il mercato prosegue, e non soltanto per la Juventus. In Italia, ed in Europa, le trattative proseguono e gli ultimi progetti, gli ultimi ‘desideri’ vengono messi sul tavolo per tentare il grande colpo last minute. E se qualche volta l’Italia mette il naso in Premier League per acquisire qualche campione, anche la Premier League guarda spesso dentro la nostra Serie A.

Dice addio alla Juventus e Giuntoli incassa

La Premier League che guarda in casa nostra. Più esattamente in casa Juventus, almeno a quanto risulta a footballinsider247.com.

Il Tottenham starebbe infatti pensando a Manuel Locatelli. Il 26enne centrocampista della Juventus rientrerebbe nei desiderata del tecnico degli Spurs, Ange Postecoglou. Locatelli sarebbe il sostituto ideale di Pierre-Emile Hojbjerg, passato in questa sessione di mercato al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Dettaglio tutt’altro che trascurabile nel Tottenham opera, come consulente esterno per il mercato, Fabio Paratici, per un decennio direttore sportivo della Juventus. Colui che ha portato Locatelli in bianconero. Manuel Locatelli ha un contratto con la Juventus che scadrà nel 2028. La sua valutazione, da parte della Juventus, non sarebbe comunque inferiore ai 30 milioni di euro. Al momento, è bene chiarirlo, non c’è alcuna trattativa in corso tra Tottenham e Juventus. Semmai la ‘formale’ richiesta di informazioni, ma nulla di più.