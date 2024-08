Firma a Milano dopo le visite, UFFICIALE: via libera Roma

Arriva la firma ufficiale per il giocatore a Milano, dopo aver superato le visite mediche: ora la Roma ha il via libera per chiudere un colpo

Il mercato, come si sa, è fatto di tanti incastri, che possono portare anche a trattative insperate. I giallorossi potrebbero giovarsi di un colpo del Milan per completare la propria rosa. Si parla di un centrocampista molto importante.

La Roma è ancora alla ricerca di diversi profili per completare la propria rosa e come confermato da Daniele De Rossi nella conferenza pre Cagliari-Roma, la squadra al termine del mercato sarà forte. Al di là della cessione o meno di Dybala, serve costruire un gruppo compatto ed omogeno, che presenti diverse caratteristiche fisiche e tecniche, come richiesto dall’allenatore. Qualora dovessero entrare i soldi dell’argentino allora si aprirebbero degli scenari sicuramente diversi per portare a Trigoria almeno un terzino destro, un centrale difensivo, un esterno sinistro d’attacco e un centrocampista di gamba.

Proprio su quest’ultimo ruolo le attenzioni della Roma si sono riversate su Manu Koné del Borussia Monchengladbach. Con i tedeschi ha messo insieme 86 presenze, con 6 gol e 4 assist. Il prodotto delle giovanili del Tolosa è stato anche uno dei punti di forza della nazionale francese alle Olimpiadi di Parigi. Schierato titolare anche contro la Spagna, è arrivato ad un passo dalla grande impresa. Classe 2001, come Khephren Thuram, lo ricorda molto per caratteristiche fisiche (alto 185 cm) e tecniche (bravo nel recupero palla e negli inserimenti).

La Roma punta Manu Koné: l’acquisto di Fofana da parte del Milan cambia le carte in tavola

Su Koné si era mosso da tempo anche il Milan, che vedeva nel mediano francese un’alternativa valida al connazionale Fofana. Ora però i rossoneri sono usciti di scena da questa corsa, visto che proprio poche ore fa hanno ufficializzato l’acquisto del centrocampista del Monaco. Come si legge dal sito ufficiale del Diavolo: “Youssouf Fofana ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028”. Il classe ’99, che con il club del Principato ha messo insieme 175 partite, 7 gol e 15 assist, ha preso parte anche agli Europei con la nazionale del suo paese.

A questo punto con il Milan out dalla corsa al mediano del ‘Gladbach, adesso l’unico avversario della Roma in Italia resta il Napoli. Antonio Conte ha chiesto un giocatore con quelle doti, nonostante abbia in rosa già Zambo Anguissa. La valutazione di Koné si aggira sui 20 milioni ma la cifra potrebbe essere trattabile. Il suo contratto con i tedeschi scadrà nel 2026 e questo non permette di chiedere sconti troppo accentuati. Certo, con meno concorrenza tutto diventa più semplice.