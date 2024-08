La stagione inizia malissimo, UFFICIALE: si è rotto i legamenti

Una pessima notizia per una stella internazionale che inizia la stagione nel peggiore dei modi: l’esito degli esami conferma la lesione dei legamenti

Un infortunio che può cambiare molto anche per quanto concerne il mercato della Serie A. Questo tipo di defezione può spingere il club di appartenenza ad una maxi offerta per uno dei bomber del nostro campionato.

I campionati europei più importanti stanno tutti riprendo i battenti in questo fine settimana. Dal Manchester United, in campo nell’anticipo del venerdì sera in Premier League, al Liverpool e al Milan, impegnati di sabato, fino ad arrivare al Psg, che ha aperto i battenti della Ligue 1. Vittoria larga per gli uomini di Luis Enrique che hanno dominato e vinto per 1-4. Sin qui nessun problema, se non fosse che per i francesi c’è stata la mazzata dell’infortunio di Gonçalo Ramos, che ha subito una grave distorsione della caviglia sinistra, con conseguente interessamento dei legamenti.

II forte attaccante portoghese, schierato titolare dall’ex tecnico del Barcellona, ha lasciato il campo dopo soli 20′, con l’ingresso di Kolo Muani al suo posto. Alla fine nessun problema per i suoi compagni e per la squadra che ha ottenuto un punteggio piuttosto rotondo. Troppa la differenza con la piccola squadra di provincia, ma di certo questo tipo di defezione non deve aver fatto piacere a Luis Enrique in ottica futura.

Grave infortunio alla caviglia per Gonçalo Ramos: il Psg torna alla carica per Osimhen

Nella giornata di oggi, attraverso il sito del Paris Saint Germain, è arrivato il responso ufficiale degli esami a cui è stato sottoposto Gonçalo Ramos. La nota parla di: “Grave distorsione al legamento della caviglia sinistra subito ieri sera durante la partita Le Havre – PSG, che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. La sua indisponibilità è stimata in circa 3 mesi”.

Brutta batosta che rimette i parigini sul mercato alla ricerca di un bomber di razza da poter regalare al proprio tecnico. La situazione di Osimhen potrebbe ora sbloccarsi, dando il via libera al conseguente acquisto di Lukaku e di un altro centrocampista, che Antonio Conte attende con ansia.

Il centravanti nigeriano era stato già cercato dal Psg all’inizio di questa estate ma la richiesta di almeno 100 milioni di euro avanzata da De Laurentiis non aveva trovato sponda favorevole in Al-Khelaifi. Ora i discorsi si possono riaprire e magari con un piccolo sconto si può arrivare rapidamente ad una fumata bianca. Una doppia necessità che può diventare comoda per entrambi.