Stadio ammutolito, UFFICIALE: partita sospesa. Un grave infortunio di gioco ha funestato una gara di Premier League

La stagione 2024-2025 sta muovendo i suoi primi passi, in Italia così come nel resto d’Europa. Organici, più o meno completi, che cercano le ultime opportunità in questa fase finale del mercato.

La stagione che sta per iniziare sarà un’annata che si prospetta lunga e faticosa. L’appendice del Mondiale per Club Fifa 2025 che si disputerà negli Stati Uniti con inizio nel mese di giugno prolungherà gli impegni delle squadre che vi parteciperanno fino a luglio inoltrato. Un intero anno in campo e la possibilità di giocare tra le 60 e le 70 gare ufficiali. Una stagione che metterà a dura prova i giocatori sempre più spesso in campo in gare ufficiali e sempre meno in campo per gli indispensabili allenamenti. Una preparazione non corretta può facilitare gli infortuni, incubo di società, allenatori oltre, ovviamente dei giocatori stessi. Proprio ad inizio stagione quando ancora la preparazione non ha compiuto interamente il suo corso, con i suoi effetti positivi sul fisico, è più facile incappare in qualche grave infortunio.

Stadio ammutolito a causa di un grave infortunio

Una stagione che si prospetta lunghissima, con gli infortuni che rappresentano, ora più che mai, l’incubo peggiore. Un incubo che ha colpito il centrocampista del Nottingham Forest, Danilo.

Il centrocampista del Nottingham Forest si è infortunato in uno scontro aereo. Nella caduta il centrocampista brasiliano ha poggiato in maniera innaturale la caviglia che ne è uscita decisamente malconcia. L’incidente è avvenuto nei primi minuti dell’incontro che opponeva il Nottingham Forest al Bournemouth. Attimi di comprensibile tensione in campo e sugli spalti. La partita è stata sospesa per dieci minuti, il tempo utile allo staff medico per soccorrere il giocatore prima che il 23enne centrocampista brasiliano uscisse dal campo in barella.

Danilo è stato poi immediatamente trasportato nel più vicino ospedale per gli accertamenti di rito. Un nome, quello di Danilo, che ha trovato spazio anche sui giornali di casa nostra nel momento in cui centrocampista brasiliano è stato recentemente accostato al Milan. Un motivo in più per sperare che non sia nulla di grave.