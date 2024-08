Ufficiale, la partita è stata spostata

In attesa dell’inizio del campionato di Serie A, in mattina è arrivata la decisione ufficiale di uno ‘spostamento’ di una partita.

Nella giornata di oggi, di fatto, inizierà ufficialmente il campionato di Serie A 2024/25 con la bellezza di quattro anticipi. I primi due si disputeranno alle ore 18.30 e vedono l’esordio dei campioni in carica dell’Inter. I nerazzurri, infatti, saranno di scena allo Stadio Marassi per sfidare il Genoa di Alberto Gilardino.

Mentre l’altro match delle 18.30 è in programma allo Stadio Tardini tra il Parma neopromosso e la nuova Fiorentina di Alberto Palladino. La giornata di Serie A di oggi si concluderà poi questa sera con la sfide Milan-Torino ed Empoli-Monza.

Per vedere la Roma di Daniele De Rossi, invece, bisognerà aspettare domani sera. La squadra giallorossa, esattamente alle ore 20.45, sarà infatti di scena all’Unipol Domus per cercare i tre punti al Cagliari di Davide Nicola. Tuttavia, in attesa dell’inizio ufficiale del campionato, bisogna registrare lo spostamento di una partita.

Serie C, la Juventus Next Gen di Paolo Montero giocherà quest’anno le sue gare interne a Biella

Come comunicato dalla Lega Pro, infatti, la sfida tra la Juventus Next Gen di Paolo Montero e l’Audace Cerignola di venerdì prossimo (con inizio alle ore 20.45) non si disputerà all’Allianz Stadium, ma allo Stadio ‘Pozzo-La Marmora’ di Biella.

Questa decisione della Lega Pro, di fatto, è arrivata dopo l’istanza della stessa Juventus. Quest’ultima, infatti, ha deciso di cambiare la ‘casa’ della Next Gen, visto che la secondra squadra bianconera giocherà tutte le gare interne di quest’anno proprio allo Stadio ‘Pozzo-La Marmora’.