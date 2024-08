Visite mediche e firma imminente: bye bye Roma

Non c’erano più dubbi a riguardo, ora si è aggiunto anche il dettaglio delle visite mediche: salta definitivamente l’ipotesi Roma

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Cagliari non sono pochi i temi che continuano a tenere banco in casa Roma. Oltre che preparare l’importante esordio in campionato contro i rossoblu, diversi calciatori giallorossi sono finiti al centro di importanti indiscrezioni di mercato. Ciò che sta accadendo sul fronte Paulo Dybala, tra smentite e depistaggi vari, ne è una testimonianza tangibile.

Ma il lavoro di Ghisolfi, chiaramente, non è incanalato soltanto al perfezionamento di quelle uscite dalle quali il DS giallorosso conta di incamerare un buon tesoretto. In attesa di conoscere il futuro di Smalling, infatti, uno dei temi caldi in casa Roma – attualizzato dall’uscita in prestito di Kumbulla – riguarda il prossimo innesto in difensa. Effettivamente nelle scorse settimane non sono stati pochi i profili che, direttamente o indirettamente, sono finiti nella lista dei desideri di Ghisolfi. Uno dei più caldi, allo stato attuale della situazione, è sicuramente quello di Badé. Un nome da depennare è invece quello di Arthur Theate.

Calciomercato Roma, Theate ha svolto le visite mediche per l’Eintracht Francoforte

Il difensore belga – per il quale la Roma si è limitata a tastare il terreno, valutando la fattibilità dell’operazione – può definirsi ufficiosamente un nuovo calciatore dell’Eintracht Francoforte. Dopo aver trovato l’accordo con il Rennes sulla base di una valutazione complessiva da 19 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), il club tedesco ha impresso l’accelerata decisiva alla trattativa.

Come evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, l’ex centrale del Bologna si è già sottoposto alle visite mediche di rito e nelle prossime ore apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club di Francoforte. Con un vero e proprio blitz, dunque, la compagine tedesca è riuscita ad assicurarsi il cartellino di Theate. La Roma, intanto, ha già guardato altrove.