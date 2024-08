Accordo UFFICIALE con i rossoneri: formula a sorpresa

Con un comunicato ufficiale il club ha annunciato il suo acquisto in prestito con diritto di riscatto: ecco i dettagli

Manca sempre meno all’esordio in campionato della Roma, che all’Unipol Domus se la vedrà con il Cagliari nella prima gara della stagione. In casa giallorossa, però, le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco. Non solo in uscita, dove la questione legata alla sempre più probabile partenza di Paulo Dybala tiene con il fiato sospeso i tifosi giallorossi, ma anche in entrata.

Tra le priorità della Roma c’è infatti quella di sistemare un organico che in alcuni reparti necessita ancora di rinforzi mirati. Sugli esterni, dove Ghisolfi ha ormai messo la freccia per Assignon, trovando l’accordo di massima con il Rennes sulla formula dell’affare, ma anche nella batteria dei centrali. Sebbene lo Stoccarda stia provando a far saltare il banco con Badé, il giovane difensore francese – da tempo nella lista dei desideri della Roma – non ha ancora accettato la proposta del club tedesco. Sarà sicuramente la Bundesliga, invece, il presente e il futuro di Arthur Theate.

Calciomercato Roma, Theate all’Eintracht: arriva il comunicato ufficiale

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, l’Eintracht Francoforte ha annunciato l’acquisto di Theate, che dopo aver sostenuto le visite mediche ha apposto la firma sul suo nuovo contratto.

Nella nota diffusa sul proprio sito ufficiale, l’Eintracht ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Rennes intavolando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’operazione complessiva, stando alle cifre circolate negli ultimi giorni, dovrebbe attestarsi sui 18-19 milioni di euro. Poco male per la Roma, che dopo aver effettuato dei sondaggi esplorativi per Theate aveva deciso di non approfondire i discorsi, virando su altri profili per rinforzare la difesa.